Jessica Simpson partage une photo de retour «méconnaissable» d’elle-même et révèle pourquoi elle a cessé de boire de l’alcool

Jessica Simpson parle de son passé.

Lundi, la chanteuse de 41 ans s’est rendue sur Instagram pour révéler pourquoi elle avait arrêté de boire de l’alcool il y a quatre ans, partageant à côté de son message une photo d’elle sans maquillage.

Sur la photo, l’interprète de « Public Affair » portait un survêtement rose et regardait au loin.

« Cette personne au petit matin du 1er novembre 2017 est une version méconnaissable de moi-même », a-t-elle commencé dans la longue légende. « J’avais tellement de découverte de moi-même à débloquer et à explorer. Je savais qu’en ce moment même je me permettrais de reprendre ma lumière, de remporter la victoire sur ma bataille interne de respect de soi et de braver ce monde avec une clarté perçante. »

ASHLEE ET JESSICA SIMPSON STUN DANS DES ROBES ÉCLATANTES GLAMOUR AU MARIAGE D’UN AMI ‘PLEIN DE ROBES DE FANTAISIE’

Jessica Simpson a partagé la raison de sa décision d’arrêter l’alcool. (John Shearer/. pour la collection Jessica Simpson)

Elle a dit que pour atteindre les objectifs qu’elle envisageait lorsque la photo a été prise, elle savait qu’elle devrait abandonner l’alcool « parce que cela faisait tourner mon esprit et mon cœur dans la même direction et honnêtement, j’étais épuisée ».

JESSICA SIMPSON ÉTONNANT DANS UNE ROBE À IMPRIMÉ ANIMALIER POUR UN RENDEZ-VOUS AVEC MARI ERIC JOHNSON

« Je voulais ressentir la douleur pour pouvoir la porter comme un insigne d’honneur », a-t-elle expliqué. « Je voulais vivre comme un leader et briser les cycles pour aller de l’avant – ne jamais regarder en arrière avec regret et remords sur les choix que j’ai faits et que je ferais pour le reste de mon temps ici dans ce monde magnifique. »

Simpson a partagé une photo de 2017 capturant le moment où elle a réalisé qu’elle devrait changer sa vie. (Photo de Kevin Mazur/.)

La chanteuse « Angels » a déclaré qu’elle était surprise que cela faisait déjà quatre ans qu’elle était devenue sobre, notant que cela faisait « peut-être 2 » ans depuis qu’elle avait pris la grande décision.

JESSICA SIMPSON VEUT ÊTRE UN MODÈLE POSITIF POUR SES TROIS ENFANTS À PROPOS DE L’IMAGE DU CORPS, DIT LA SOURCE

« Il y a tellement de stigmatisation autour du mot alcoolisme ou de l’étiquette d’alcoolique », a poursuivi Simpson. « Le vrai travail qui devait être fait dans ma vie était d’accepter l’échec, la douleur, le brisement et l’auto-sabotage. »

Simpson a déclaré que cela faisait « peut-être » deux ans qu’elle avait renoncé à l’alcool, même si cela fait quatre jours. (.)

Alors que Simpson savait qu’elle devrait abandonner l’alcool, elle a déclaré que « la consommation d’alcool n’était pas le problème », mais qu’elle était elle-même.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Je ne m’aimais pas. Je ne respectais pas mon propre pouvoir. Aujourd’hui, je le fais », a-t-elle déclaré. « Je me suis accommodé des peurs et j’ai accepté les parties de ma vie qui sont simplement tristes. Je possède mon pouvoir personnel avec un courage émouvant. Je suis extrêmement honnête et confortablement ouvert. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

La star a conclu : « Je suis libre. »