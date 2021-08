Jessica Springsteen est en compétition pour la gloire olympique – WWD

Gagner ou perdre à Tokyo, l’héritage familial va de pair avec les olympiens alors qu’ils s’efforcent d’exceller comme jamais auparavant.

Contrairement à la plupart des 11 000 athlètes et plus qui cherchent de l’or, les antécédents personnels de Jessica Springsteen sont souvent présentés avant ses triomphes équestres. De telles présentations inversées sont routinières puisque son père Bruce a remporté 20 Grammy Awards, un Oscar, deux Golden Globe Awards et un Tony. Sa mère, Patti Scialfa Springsteen, connaît les différents aspects de la renommée mondiale, ayant rejoint son E Street Band pour la première fois en 1984 et épousé Springsteen sept ans plus tard.

Comme tout athlète qui se bat contre les meilleurs cavaliers du monde, Springsteen se concentre sur la compétition en cours et les années de travail qui ont été nécessaires pour gagner une place sur la scène mondiale. Retracer son arbre généalogique semble presque miner cet accomplissement. Mais étant donné que l’album “Born in the USA” de son père s’est vendu à plus de 30 millions d’exemplaires, comment ne pas souligner cette tranche d’Americana ?

Une fois cette provenance effacée, l’engagement de Springsteen est apparu haut et fort lors d’une interview la semaine dernière. Avec la compétition équestre qui commence aujourd’hui, Springsteen entre dans les Jeux classé 14e au monde pour le saut d’obstacles. Elle a commencé à monter à cheval à l’âge de trois ou quatre ans, après que la famille a déménagé dans une ferme du New Jersey. Sa mère avait toujours voulu monter à cheval, alors elle a commencé à prendre des cours et bientôt sa fille a voulu aussi. “Assez dévouée dès le premier jour”, l’olympienne a déclaré qu’elle ne voulait jamais manquer une leçon et est immédiatement tombée amoureuse du sport.

Par chance, sa maison d’enfance était située juste en face de l’une des meilleures installations d’entraînement pour juniors, Beacon Hill Show Stables, où elle a d’abord pris des leçons et s’est entraînée jusqu’à l’âge de 18 ans. “C’est en quelque sorte arrivé très naturellement”, a déclaré Springsteen.

Alors que le rêve olympique éternel était celui qu’elle envisageait quand elle était jeune et qu’elle espérait réaliser un jour, Springsteen a expliqué, « dans notre sport, tout est lié au timing. Vous devez être au meilleur de votre forme au bon moment, mais vous devez également établir un partenariat très solide avec un cheval vraiment talentueux au bon moment. Donc ça ne colle pas toujours. Mais quand j’ai eu Don[Juan], avec qui je vais aux Jeux olympiques, j’ai vraiment senti qu’il avait tout le talent du monde. Tout semblait si facile et sans effort pour lui. C’est à ce moment-là que j’ai pensé que je pouvais avoir une vraie chance.

Après s’être spécialisé en psychologie à l’Université Duke, Springsteen est devenu « vraiment compétitif », essayant de se fixer des objectifs et de planifier en arrière pour cela. Au lieu de l’étirement de près d’un an qu’il faut généralement pour former un bon et solide partenariat avec un cheval, Springsteen a déclaré qu’elle et son cheval “ont cliqué instantanément”, ont construit sur cela et sont devenus vraiment forts. « Il est tout ce que je voudrais chez un cheval avant les Jeux », a déclaré Springsteen.

À 29 ans, elle est nettement plus jeune que ses coéquipières olympiques de saut d’obstacles : McClain Ward, 45 ans; Laura Kraut, 55 ans, et Kent Farrington, 40 ans. Hommes et femmes concourent ensemble dans les sports équestres, qui consistent en dressage, saut d’obstacles et concours complet.

Le saut nécessite que les athlètes et leurs chevaux complètent un parcours avec 12 à 15 obstacles heurtables. Ils reçoivent des pénalités pour chaque obstacle renversé ou refusé, ainsi que des pénalités pour dépassement du temps imparti selon les épreuves qualificatives. Le terrain olympique pour les compétitions de saut d’obstacles commence avec 75 concurrents. La finale individuelle est ouverte aux 30 combinaisons les mieux placées de la qualification individuelle.

Quant aux aspects les plus effrayants de l’entraînement ou de la compétition, Springsteen a déclaré qu’il n’y avait vraiment rien d’effrayant à ce sujet. « Bien sûr, nous travaillons avec des animaux et chaque sport comporte un élément de danger, mais lorsque vous montez sur le ring, vous ne voulez pas ressentir de peur. Nous pensons : « Comment pouvons-nous nettoyer ces clôtures ? » Nous ne pensons pas à ce qui pourrait mal se passer où vous pourriez vous blesser, surtout avec lui [Don Juan]. Je n’ai jamais aucun doute là-dessus. Il est si fiable et il est si digne de confiance. Cela me permet de vraiment me concentrer sur notre travail. Ils peuvent sentir vos nerfs, vos papillons et toute sorte de peur. Vous voulez donc vous assurer qu’il y a beaucoup de confiance entre vous afin de ne pas leur exprimer ces sentiments », a déclaré Springsteen.

Comme tout concurrent en équitation, Springsteen et son cheval avaient besoin de passeports. Les chevaux ont besoin de passeports non seulement pour voyager, mais aussi pour identifier les chevaux individuels pour la compétition et pour s’assurer que tous les certificats sanitaires et vétérinaires sont à jour. Avec 26 médailles d’or dans les sports équestres, l’Allemagne est la première puissance olympique dans ce sport, en grande partie grâce à Michael Jung, qui a remporté l’or en concours complet aux Jeux de Londres en 2012 et à Rio de Janeiro en 2016.

Conduisant six jours par semaine chaque semaine de l’année sans véritable intersaison, Springsteen a déclaré : « Nous travaillons constamment ensemble. Normalement, c’est juste [a matter of] travailler sur l’appartement, les obtenir [the horse] vraiment flexible et se sentant bien dans leur corps. Quand une grande compétition arrive, vous sautez quelques sauts à la maison et travaillez peut-être sur certains de vos points faibles ou sur des choses qui, selon vous, doivent être améliorées.

Dans l’ensemble, les choses sont très cohérentes et il est impératif de garder une routine, a-t-elle déclaré. Cette année, elle s’est concentrée sur le laser pour faire partie de l’équipe olympique. Normalement, cependant, Springsteen concourt presque toutes les semaines de l’année, généralement du jeudi au dimanche. De retour à la maison du lundi au mercredi, des journées entières sont passées à l’écurie pour monter un peu plus, préparer les chevaux et peut-être aller se promener dans les bois, les emmener sur la piste ou essayer différentes choses avec eux.

Maintenant qu’elle « vieillit », elle essaie de couvrir le plus possible son corps pour se protéger du soleil, car ils s’entraînent sous lui toute la journée. Tout ce qui est à manches longues fera l’affaire et les jodhpurs sont un autre must. La concurrence appelle les culottes classiques, la chemise de concours et le manteau de chasse ou le manteau de concours. Habitué à voyager tous les week-ends pour la compétition, Springsteen privilégie tout ce qui est super facile à plier et à glisser dans n’importe quel espace d’une valise. Les robes portefeuille, en particulier celles en soie super fines de Realization Par, les jupes fluides et les jeans Grlfrnd qui peuvent être associés à n’importe quel débardeur ou à d’autres hauts simples font partie de ses looks incontournables. Il y a plusieurs années, elle a été ambassadrice de la marque Gucci et Ralph Lauren.

Ses parents connaissent certainement les arcs et les ténors de la vie sur la route. Lorsqu’on leur a demandé s’ils avaient offert des conseils dans ce département, Springsteen a répondu avec enthousiasme : « Oui, c’était quelque chose qui était vraiment génial pour moi en grandissant de les voir équilibrer le voyage et [being] maison aussi. Ils ont fait le tour du monde et ils ont tout fait. C’était super pour moi de voir ça. J’essaie de suivre les conseils d’emballage de ma mère. Elle dit de faire vos tenues avant de faire vos bagages, donc quand vous y arrivez, vous l’avez. Vous n’avez pas à y penser. Vous pouvez simplement l’enfiler. C’est quelque chose que j’ai définitivement commencé à faire en vieillissant. J’essaie d’emballer le plus léger possible maintenant et de tout planifier. Ils m’ont donné beaucoup de conseils sur les voyages et sur la façon de tout équilibrer.

Son père et sa mère savent également bien être aux yeux du public et sur la scène internationale. (Ils se sont déjà produits devant un public de 160 000 personnes à Berlin à l’été 1988. Bien que les foules de masse ne soient pas un facteur aux Jeux d’été en raison des restrictions de sécurité liées au COVID-19, la renommée mondiale est flagrante.) On leur a demandé s’ils en avaient offert conseils, Springsteen a parlé d’émulation plus que de direction. En grandissant, elle et ses deux frères, Evan et Sam, ont reconnu l’éthique de travail de leurs parents et le dévouement à une passion qu’ils avaient, ce qui leur a permis de l’appliquer à leur propre vie. « En ce qui concerne mon pilotage, je me suis toujours senti très concentré sur le ring. C’est quelque chose que j’aime le plus à ce sujet. Lorsque vous êtes sur le ring et que la cloche sonne, vous êtes complètement concentré sur vous et votre connexion avec votre cheval. Tout ce qui se passe à l’extérieur s’estompe vraiment. C’est l’une de mes choses préférées à ce sujet.

Quant à savoir si aller aux Jeux olympiques a une plus grande résonance, étant donné les difficultés auxquelles tant de personnes ont été confrontées au cours de la dernière année en raison de la pandémie et la réputation de son père d’avoir écrit des hymnes sur le rêve américain et les luttes quotidiennes des gens, Springsteen a déclaré: «Absolument. Représenter mon pays, notamment aux côtés de cavaliers que j’ai admirés toute ma vie. McLean, Kent, Laura sont tous des cavaliers incroyables avec tant d’expérience. Ils sont capables de se concentrer tellement sous la pression. Être sélectionné pour une équipe à côté d’eux est juste un immense honneur. Représenter mon pays a toujours été quelque chose dont je suis très fier. Le faire maintenant au niveau olympique est vraiment un immense honneur pour moi. Cela signifie tellement pour moi.

Alors que le podcast de son père avec l’ancien président Barack Obama sur la race, l’identité américaine, la justice sociale et d’autres sujets a évolué pour devenir un livre « Renegades: Born in the USA » qui doit sortir de Crown en octobre, Springsteen est un partisan de Black Lives Matter , comme le savent ses 273 000 abonnés Instagram. Interrogée sur la responsabilité des athlètes en tant que personnalités publiques de s’exprimer sur les problèmes sociaux, elle a déclaré: «Nous devons toujours travailler et lutter pour la diversité dans notre sport et dans tout ce que nous faisons. De nos jours, nous avons tous besoin d’utiliser nos voix et de nous exprimer sur des choses qui sont importantes pour nous. C’est ce que j’espère faire.