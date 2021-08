Jessica Springsteen fait un retour olympique avec une première médaille

in

Bruce Springsteenla fille de Jessica Springsteen a officiellement secoué ses premiers Jeux olympiques et rapportera à la maison une brillante médaille d’argent.

Le samedi 7 août, elle et ses coéquipières américaines de saut d’obstacles se sont classées deuxièmes lors de la finale de saut d’obstacles par équipes aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020, tandis que la Suède a remporté l’or.

L’olympienne de 29 ans pour la première fois, qui montait son étalon warmblood belge Don Juan van de Donkhoeve, était tout sourire alors qu’elle posait pour un selfie avec ses coéquipiers après l’événement. Et son papa et sa maman rockeurs Patti scialfa étaient sans doute encore plus excités.

“Je les ai confrontés très rapidement”, a déclaré Jessica après la cérémonie de remise des médailles, selon le Daily Mail. “Ils criaient tous et je ne pense pas que nous ayons compris un mot que quelqu’un disait. Je les ai juste vus dans leur équipement Team USA. Je n’ai rien compris mais je sais qu’ils étaient tous excités.”