Jessica Springsteen, la fille de Bruce Springsteen, rend hommage à celui qui l’a aidé à réaliser ses « rêves olympiques »

Jessica Springsteen est désormais médaillée olympique après avoir remporté la médaille d’argent en sports équestres aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Et bien qu’elle ait beaucoup de gens à remercier pour l’avoir aidée à réaliser son rêve, elle a choisi un couple qui a eu le plus grand impact. La fille de la légende du rock Bruce Springsteen est allée sur Instagram pour envoyer un message à son cheval Don Juan van de Donkhoeve et à son palefrenier Josie Eliasson.

“Le plus grand merci à Don pour avoir réalisé mes rêves ! Et [Josie Eliasson] pour avoir cru en nous à chaque étape du processus. ” Jessica Springsteen a écrit dans un post Instagram qui comprenait une série de photos. Eliasson est le marié de Springteen depuis plus de cinq ans. Dans une interview de 2019 avec Barn Manager, Eliasson a révélé un conseil qu’elle a sur le toilettage.

“C’est vraiment bien que les chevaux soient habitués à recevoir ces soins”, a-t-elle déclaré. “Par exemple, après avoir sauté, on les lave, et on les met dans de la glace et on met la couverture magnétique. Ensuite, s’ils sont bons et habitués, ils peuvent rester un peu, attachés ou non attachés , pendant que vous avez le temps de nettoyer la sellerie ou de faire d’autres petites choses. Cela fait également gagner du temps. Au lieu de rester assis là à regarder et à attendre, vous pouvez faire avancer les choses. “

Après que Springsteen ait remporté la médaille d’argent, elle a eu la chance de parler à ses parents. “Je les ai confrontés très rapidement”, a-t-elle déclaré, quelques minutes après la cérémonie de remise des médailles, selon le Daily Mail. “Ils criaient tous et je ne pense pas que nous ayons compris un mot de quelqu’un. Je n’ai rien compris mais je sais qu’ils étaient tous excités.”

Tous les proches de la famille Springsteen étaient ravis pour Jessica, y compris l’ami et camarade de groupe de Bruce, Steven Van Zandt. “Félicitations Jesse Springsteen et Team USA!” il a tweeté dimanche, par application. « Bébé de la médaille Silver Freakin ! Étonnante! Une seconde et demie de Gold ! Et félicitations à la Suède. Une conduite fantastique tout autour (et oui, je l’épelle avec un «d» comme il se prononce et comme je l’ai vu pour la première fois sur le 12 x 5 des Stones!).”

Jessica Springsteen, 29 ans, a remporté la médaille d’argent en saut par équipes. Il s’agissait de ses premiers Jeux olympiques car elle était remplaçante aux Jeux d’été de 2012 à Londres et n’a pas fait partie de la liste restreinte de l’équipe aux Jeux d’été de 2016 à Rio.