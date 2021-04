Jessica Walter, star de «Arrested Development», décède à 80 ans

Jessica Walter, une actrice dont on se souvient pour ses rôles dans les séries «Arrested Development» et «Archer», est décédée le 25 mars à son domicile à New York.

. –– Jessica Walter, une actrice primée reconnue pour son rôle dans la série télévisée «Arrested Development», est décédée mercredi dans son sommeil chez elle à New York, a confirmé sa fille dans un communiqué à CNN.

Il avait 80 ans.

« C’est avec une grande tristesse que je confirme la mort de ma mère bien-aimée Jessica », a déclaré sa fille, Brooke Bowman, dans un communiqué. «En tant qu’actrice qui a travaillé pendant plus de six décennies, son plus grand plaisir était d’apporter de la joie aux autres à travers sa narration, à la fois à l’écran et en dehors. Bien que son héritage vivra à travers son travail, beaucoup se souviendront également d’elle pour son esprit, sa classe et sa joie de vivre en général.

La carrière de Jessica Walter

Walter, né à New York, a joué des rôles sur scène et à l’écran.

Il a joué divers rôles dans de nombreuses productions. Des films du Grand Prix aux débuts de réalisateur de Clint Eastwood, Play Misty for Me, en passant par diverses pièces de Broadway. Parmi eux, « Photo Finish », qui lui a valu de remporter le Clarence Derwent Award en 1963 pour la meilleure première performance de Broadway.

De plus, Jessica Walter a remporté un Emmy en 1975 pour son rôle principal dans la série NBC « Amy Prentiss ». Un drame centré sur un jeune détective de la police de San Francisco dont la carrière catapulte rapidement. La production était une suite de la série alors très populaire « Ironside ».

L’actrice a participé à de nombreuses autres séries télévisées au fil des ans. Par exemple, « Trapper John MD » et « Streets of San Francisco », pour lesquels il a reçu des nominations aux Emmy.

« Développement arrêté » et « Archer »

Cependant, son récent retour en tant que Lucille Bluth sur le classique culte « Arrested Development » et la voix de Malory Archer sur la série animée « Archer » élargit la base de fans de Walter. En plus de vous apporter plus de nominations aux prix.

Les hommages à Walter ont été diffusés ce jeudi sur les réseaux sociaux.

C’est incroyablement triste. J’ai beaucoup aimé Jessica », a tweeté le réalisateur Paul Feig. «Elle était très amusante et elle marchait à son propre rythme. Une vraie femme originale avec qui j’ai eu l’honneur de travailler plusieurs fois. Beaucoup d’amour pour toi, Jessica. Repose en paix », a-t-il ajouté.