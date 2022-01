Jessie J pense avoir attrapé Covid lors du dernier concert à LA

Jessie J pense avoir attrapé Covid-19 dans une émission récente (Photo: .)

Jessie J a révélé qu’elle avait attrapé un coronavirus, qui, selon elle, provenait de son récent concert à Los Angeles.

La chanteuse, 33 ans, s’est rendue sur Instagram pour partager une série de photos de son émission du 15 décembre à l’Hotel Cafe de LA, la montrant sur scène en train de jouer et de poser avec d’autres musiciens dans les coulisses.

Elle a légendé les clichés: » J’ai eu la convoitise à ce spectacle MAIS le public pourrait applaudir à temps. Équilibre.’

La star de Price Tag n’a pas révélé quand elle avait été testée positive, mais l’émission à laquelle elle pense l’avoir attrapée remonte à plus de deux semaines.

Cela vient après que Jessie a révélé en novembre qu’elle avait fait une fausse couche dévastatrice après avoir décidé d’avoir un bébé toute seule.

Elle est allée sur Instagram pour partager une photo d’elle en train de faire un test de grossesse alors qu’elle disait à ses abonnés: « Hier matin, je riais avec un ami en disant « sérieusement, comment vais-je passer à travers mon concert à LA demain soir sans tout dire public, je suis enceinte.

Jessie a récemment parlé de sa fausse couche (Photo: Instagram)

« Hier après-midi, je redoutais l’idée de terminer le concert sans craquer… Après avoir fait mon 3e scan et on m’a dit qu’il n’y avait plus de battement de cœur.

Jessie a ajouté: « Ce matin. J’ai l’impression de ne pas contrôler mes émotions. Je peux regretter d’avoir posté ça. Je ne devrais pas. Je ne sais pas en fait. Ce que je sais, c’est que je veux chanter ce soir. Pas parce que j’évite le chagrin ou le processus, mais parce que je sais que chanter ce soir m’aidera.

La chanteuse a décidé d’avoir un bébé toute seule (Photo:./@jessiej/Instagramm)

‘J’ai fait 2 concerts en 2 ans et mon âme en a besoin. Encore plus aujourd’hui. Je sais que certaines personnes penseront qu’elle devrait simplement l’annuler. Mais en ce moment, j’ai une clarté sur une chose.

« J’ai commencé à chanter quand j’étais jeune pour la joie, pour remplir mon âme et la thérapie de l’amour de soi, cela n’a jamais changé et je dois gérer cela à ma façon. »

Jessie a révélé qu’elle s’exprimait sur son désir d’avoir un enfant seule et sa tristesse face à la perte de la grossesse afin qu’elle n’ait pas à cacher ses émotions.

Plus : Jessie J



Elle a conclu: « Je veux être honnête et vraie et ne pas cacher ce que je ressens. Je mérite ça. Je veux être aussi moi-même que possible en ce moment. Pas seulement pour le public mais pour moi et mon petit bébé qui a fait de son mieux.

«Je me connais et je sais que j’en parlerais sur scène parce que c’est qui je suis. Donc, au lieu d’un discours émouvant en larmes essayant d’expliquer mon énergie. C’est plus sûr.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Jessie J rend un vibrant hommage au défunt garde du corps à l’occasion du troisième anniversaire de sa mort : « Tu m’as fait traverser mes jours les plus sombres »



PLUS : Jessie J « pleure pour s’endormir » après une fausse couche déchirante





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();