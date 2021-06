Jessie J présente le clip d’un nouveau single, “I Want Love”

Superstar de la pop multi-platine nominée aux GRAMMY Awards Jessie J a créé le clip officiel du nouveau single « I Want Love » via LAVA/Republic Records.

“Cet album est comme un court métrage sur de nombreuses années de ma vie et cette vidéo est la première partie de cette histoire que je partage”, a déclaré Jessie J à propos de la vidéo “Je voulais que la vidéo donne l’impression que les gens n’étaient pas censés le faire voir ce moment. Un moment entre les moments capturés.

se

“Je veux de l’amour” prépare le terrain pour son cinquième album complet, attendu avec impatience, qui sortira plus tard cette année, co-écrit et produit par le méga-producteur Ryan Tedder, lauréat d’un GRAMMY®. [Beyoncé, Adele].

Plus tôt ce mois-ci, Jessie a partagé l’audio de “I Want Love”, passionnant ses fans à travers le monde. «Je voulais revenir avec une chanson qui semblait classique mais moderne. De grosses voix et amenez tout le monde sur la piste de danse », a partagé Jessie J. “J’ai hâte que le monde entende cette chanson et danse et chante fort.”

Jessie J a taquiné pour la première fois “I Want Love” sur les réseaux sociaux plus tôt ce mois-ci, partage d’extraits aux côtés de visuels cryptiques sur Instagram où elle a caché des indices sur les futures versions dans les légendes et les balises de localisation de ses publications. Depuis sa sortie, la chanteuse a partagé des images des coulisses de son processus créatif, notamment des séances photo sous-marines dans la piscine et des images d’archives de son enfance qui rappellent le thème disco du single.

“Je veux de l’amour / Bébé, ce soir, je le veux / Je veux de l’amour / N’essayez pas de me battre là-dessus”, chante Jessie J en harmonie avec un chœur de voix sur le single. “Je veux toi et moi, il n’y a pas de confusion / Briser toutes nos résolutions du Nouvel An.”

Le single puise dans les influences disco qui concentrent les forces vocales du chanteur. Le prochain album de Jessie J a été taquiné comme étant un projet à risque différent de tout ce que la chanteuse a sorti auparavant. “I Want Love” ouvre cette nouvelle ère passionnante.

Achetez ou diffusez “Je veux de l’amour”.