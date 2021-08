Jessie J répond à la critique “Bang Bang” de Nicki Minaj

Jessie J a répondu à l’appel de Nicki Minaj de son interview avec le magazine Glamour comme la dernière mise à jour de la controverse “Bang Bang”. La chanteuse de “Domino” s’est rendue sur les réseaux sociaux, partageant que la situation lui avait beaucoup appris sur l’un de ses plus grands succès. “Je te respecte en étant publiquement toi-même [Nicki Minaj] • Alors ici, je suis moi-même », a commencé Jessie dans son long message, par The Blast. « Si nous ne pouvons pas rire dans les vies que nous avons eues. À quoi ça sert. Ce n’est vraiment pas si profond.

“Depuis le moment où je t’ai rencontré jusqu’à maintenant, je ne t’ai montré que de l’amour et de la gratitude pour la putain de bénédiction que j’ai été de t’avoir et [Ariana Grande] qui d’ailleurs a écrit ‘Bang Bang’ avec le talentueux Max Martin que j’ai découvert aujourd’hui. Jésus. Quelle journée. Désolé Ari. Je n’ai jamais su. Sauvage.” Elle a poursuivi avant d’ajouter : “Je suis la première personne à admettre que ‘Bang Bang’ n’aurait JAMAIS été ce que c’était sans vous les gars. Je suis désolé de m’être trompé dans l’histoire toutes ces années, on m’a dit que quelqu’un m’avait clairement fait exploser la chanson et que vous vouliez y participer. (Bénis-les ainsi que mon cul naïf) Merci d’avoir clarifié que j’avais tort et ‘Fais-le’ comme le mec me l’a dit hein. Elle a fermé en disant: «Regardez, la chanson a fait sa putain de chose. Je ne dirai plus jamais que vous avez demandé à être sur la chanson. Bien que tout ce drame signifie que les mèmes et que l’homme a des mèmes de moi m’ont diverti toute la journée », a-t-elle déclaré, ajoutant: « Toujours de l’amour et de la lumière de ma part, les bébés. »

Babe @JessieJ Je n’ai pas entendu la chanson et j’ai demandé à 2 get dessus. Le label me l’a demandé et m’a payé. Comment aurais-je entendu la chanson ? 😩 chiiille qu’est-ce que je suis le foutu moniteur de chanson ? Fouiner pour trouver des chansons au Chili ? Ceci a également été dit récemment par un autre artiste. Yallgotta stop🎈 LoveU😘 pic.twitter.com/LShiO3wEm6 – BEAM ME UP SCOTTY MIXTAPE SORTIE MAINTENANT‼️🎀🦄♥️ (@NICKIMINAJ) 6 août 2021

Le drame a été déclenché après l’interview de Jessie avec le magazine Glamour où elle a affirmé que la chanson à succès avait été jouée pour Nicki, ce qui aurait inspiré le rappeur à sauter sur la piste. Peu de temps après, Nicki Minaj a eu vent de l’interview et a remis les pendules à l’heure sur une histoire longtemps mal comprise. “Bébé [Jessie J] Je n’ai pas entendu la chanson et j’ai demandé à 2get dessus. Le label me l’a demandé et m’a payé. Comment aurais-je entendu la chanson ? chiiille qu’est-ce que je suis le foutu moniteur de chanson? Fouiner autour de chansons chili ? Cela a également été dit récemment par un autre artiste. Je dois arrêter LoveU”, a-t-elle tweeté le 5 août.