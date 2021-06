Jessie J taquine le single “I Want Love” de son retour sur les réseaux sociaux

Après une interruption de deux ans, la chanteuse platine Jessie J est de retour. L’artiste anglais s’est rendu sur les réseaux sociaux pour partager un fragment de son single de retour “I Want Love” sorti le 11 juin.

“Je veux de l’amour / Bébé, ce soir, je le veux / Je veux de l’amour / N’essayez pas de me battre là-dessus”, chante Jessie J en harmonie avec un chœur de voix dans le teaser. “Je veux toi et moi, il n’y a pas de confusion / Briser toutes nos résolutions du Nouvel An.”

La chanson aurait été écrite avec le hitmaker pop et leader de OneRepublic Ryan Tedder, qui a également montré son soutien au single sur les réseaux sociaux. “Et la voix des voix est de retour, bébé”, a-t-il partagé en republiant l’extrait sur son histoire Instagram. “Les années 1970 avec 2021 se sentent.”

Jessie J a taquiné pour la première fois “I Want Love” sur Instagram plus tôt cette semaine, en publiant sur une grille fraîchement vidée une photo d’elle appuyée contre un juke-box avec la légende “Breakin’ all our New Year resolutions”. Dans les messages qui ont suivi, la chanteuse a laissé des indices et des indices sur les sorties à venir dans ses légendes et ses balises de localisation de photos.

Elle a sous-titré une photo “Maintenant, je ne sais pas quoi dire bébé” avec la Californie comme emplacement, et une autre avec “Je suis fatiguée d’être qualifiée de sous-estimée” avec l’emplacement étiqueté comme “Changer le récit”. D’autres indices trouvés dans les balises de localisation des publications récentes de Jessie J incluent « Maintenant ou jamais » et « La table ».

La dernière musique de Jessie J sortie en 2019, avec les deux singles “Brave” avec Don Diablo et “One More Try” de la bande originale de & Juliet. Son dernier projet à proprement parler, ROSE, est sorti en quatre parties en 2018. Il couvrait plusieurs genres et était divisé en segments thématiques de la réalisation, des obsessions, du sexe et de l’autonomisation.

Plus tôt cette année, Jessie J est apparue sur Billboard’s Podcast Pop Shop où elle a parlé de ses prochaines sorties musicales. Son cinquième album studio, actuellement sans titre, a été produit par Tedder et on dit que la chanteuse prend plus de risques dans sa musique. Cela fait 10 ans depuis la sortie de son premier album Who You Are, qui présente les singles révolutionnaires “Price Tag” et “Domino”.

Maintenant, elle est prête à revenir mieux que jamais avec du matériel frais et inattendu. “J’aime rester sur le bord mais ne pas tomber”, a-t-elle déclaré sur le podcast. “J’aime saigner et faire en sorte que les gens se tiennent debout au milieu de leur putain de merde, bon et mauvais, comme je le fais pour moi-même.”

Le dernier single de Jessie J “I Want Love” est sorti le 11 juin et est disponible pour pré-enregistrer et pré-ajouter maintenant.