Jessie James Decker, Eric Decker: Chronologie des relations

Ce genre d’amour spécial! Jessie James Decker et Eric Decker ont une histoire d’amour qui leur est propre – et Nous hebdomadaire revient sur le voyage du couple vers le bonheur au fil des ans.

Le chanteur de «Wanted» et l’ancien pro de la NFL ont commencé à se fréquenter en 2011 après avoir fait connaissance avec des amis communs. « Il était à l’entraînement en Arizona, et j’ai reçu un texto de ma petite amie qui disait: ‘Je dîne avec ce gars que je vois, et cet autre gars vient de se présenter, et il est magnifique' », se souvient Jessie. Accéder à Hollywood en 2013. « Montrez-lui une photo de moi, et voyez s’il est dedans. »

Après qu’Eric a reçu son numéro et a pris l’initiative de lui envoyer un texto en premier, Jessie a déclaré qu’elle avait décidé de vivre leur romance différemment.

«Désormais, si un homme me voulait, il allait devoir le montrer», écrit-elle dans ses mémoires de 2018, Juste Jessie. «Alors j’ai obligé Eric à me poursuivre.

Le duo s’est finalement fiancé en 2012 et s’est marié l’année suivante au Colorado. Ils ont ensuite accueilli trois enfants ensemble: Vivianne en 2014, Eric Jr.en 2015 et Forrest en 2018.

Lors d’une apparition sur le podcast «Motherly» en 2019, la chanteuse de «I Look So Good» a expliqué comment devenir parents avait amélioré le mariage du duo.

«Cela l’a rendu encore plus fort et nous a rendus encore plus proches parce que vous savez – pensez-y», a-t-elle expliqué. «Nous avons créé ces personnes par amour ensemble et maintenant nous élevons trois personnes que nous avons en commun, pas seulement biologiquement, mais nous avons en commun que nous sommes tellement follement amoureux de ces personnes que nous avons créées ensemble.

L’artiste de «Lights Down Low» a ajouté: «Et nous avons le même objectif, qui est de les aimer, de prendre soin d’eux et de leur donner la meilleure vie possible, ce qui nous rend plus proches et plus forts.»

Eric a également souvent parlé de son mariage avec Jessie. En août 2019, l’ancien receveur large des Denver Broncos a qualifié sa femme de «complément parfait» pour lui.

«Souvent, je peux devenir plus sérieux… et elle est tellement libre d’esprit», a-t-il dit Nous à l’époque. «Je viens de découvrir qu’elle apporte un peu de cet enthousiasme à la maison et une sorte d’énergie légère qui, à mon avis, est si importante de profiter, vous savez, des moments que nous vivons.

