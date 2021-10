Jessie Vargas, cible de Matchroom et Liam Smith

Ancien champion du monde Jessie Vargas (29-3-2, 11 KO) est le but qui a été marqué Liam Smith (30-3-1, 17 KO) suite à sa victoire le week-end dernier contre Anthony Fowler.

Les plans de Liverpool semblent être soutenus par son promoteur Eddie entend, qui essaierait d’emmener Vargas au Royaume-Uni pour le combat. Vargas a eu peu d’activité pendant quelques années et a été absent du ring pendant plus d’un an et demi, donc Matchroom est assez optimiste quant à la clôture du match. Si Vargas se rapprochait des combats sur le sol britannique, emmener Smith aux États-Unis n’est pas non plus exclu.

Avec à la fois plus de trente et plusieurs défaites, ce serait un match équilibré et déterminant pour la future trajectoire des deux combattants.