Jessie Ware laisse tomber “Please” de “Quel est votre plaisir?” Édition Platine

Jessie Ware a été sur une lancée en 2021. Son récent album What’s Your Pleasure? a réintégré le Top 10 britannique après une performance de Graham Norton Show de “Remember Where You Are”, et aujourd’hui, elle a annoncé une nouvelle version de luxe de l’album, avec un nouveau single, “Please.”

Le luxe, officiellement intitulé Quel est votre plaisir? – L’édition Platinum Pleasure est disponible le 11 juin via PMR Records / Friends Keep Secrets / Interscope Records, et comprend six nouvelles chansons.

Son nouveau morceau, «Please», trouve Jessie qui continue l’énergie de What’s Your Pleasure? sous la forme d’un retour à la musique de danse des années 70 et 80, et la rassemble dans un style anachronique, le tout emballé avec la voix immédiatement reconnaissable de Ware. Cette édition porte toujours les rainures cohésives et meurtrières et la production sans faille de la version originale.

À propos du prochain single de luxe et du nouveau single, Jessie a déclaré: «J’ai eu une réponse tellement incroyable au ‘What’s Your Pleasure?’ enregistrez que je ne voulais pas que les lumières s’allument et que la fête soit finie pour l’instant! «Please» est plein d’optimisme et prêt à être joué dans un endroit où nous pouvons tous être ensemble et flirter, danser, toucher et s’embrasser. Une excellente excuse pour ne pas empêcher la fête de se terminer.

Le mois prochain, le chanteur britannique participera au 2021 Prix ​​britanniques, où elle est en lice pour deux nominations, une pour l’artiste solo féminine et une pour l’album de l’année.

Quel est ton plaisir avec Jessie Ware? – L’édition Platinum Pleasure sort le 11 juin et est disponible en précommande.

Quel est votre plaisir? – La tracklist de l’édition Platinum Pleasure

1. Pleins feux

2. Quel est votre plaisir?

3. Ooh La La

4. Contrôle de l’âme

5. Enregistrer un baiser

6. Je t’adore

7. Dans vos yeux

8. Entrez dans ma vie

9. Lisez mes lèvres

10. Mirage (ne vous arrêtez pas)

11.Le meurtre

12. Rappelez-vous où vous êtes

13. S’il vous plaît

14. Impossible

15. Yeux fermés

16. Heures supplémentaires

17. Chaud N lourd

18. Lumière bleu pâle

19. 0208 (feat. Kindness)

20. Adore You (Remix sans fin)