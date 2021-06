Jessie Ware propose ‘Hot N Heavy’ de ‘What’s Your Pleasure? Platine’

Poursuivant une année non-stop, Jessie Ware a sorti son dernier single coproduit par SG Lewis, “Hot N Heavy”, un morceau de danse soul. La chanson vient tout droit de What’s Your Pleasure? L’édition Platinum Pleasure, l’offre de luxe de son album 2020, sortira le 11 juin via PMR/EMI records.

Le morceau ramène l’énergie dancehall électrisante qui prévalait sur la dernière série de singles de Ware, co-écrit par Jessie, Shungudzo Kuyimba, Model Child (Danny Parker) et SG Lewis. “Hot N Heavy” apporte les influences familières de l’électronique des années 80 mélangées à des sensibilités pop modernes qui rendent la musique de Jessie si attachante.

se

“Hot N Heavy” fait suite à 12 mois très excitants pour Jessie Ware. Plus tôt cette année, quel est votre plaisir? rentré dans le top 10 suite à une performance sur Graham Norton, aux côtés de ses nominations BRIT pour l’artiste solo féminin ainsi que l’album Mastercard. De plus, elle a publié un clip vidéo pour elle, un autre de ses singles les plus récents, “S’il vous plaît”. Quel est votre plaisir ? a aidé Jessie à remporter son quatrième album du Top 10 britannique de sa carrière, le nouveau record marquant son record le plus élevé au n ° 3.

Ware a également publié son premier livre de cuisine et a continué son podcast populaire Table Manners. L’émission a été un énorme succès, atteignant récemment 21 millions d’écoutes individuelles. Les invités ont inclus des noms tels que Dua Lipa, Kylie Minogue, Yungblud, Robbie Williams, Alanis Morissette, Dawn French et Dolly Parton. Jessie Ware reprendra également la route lorsqu’elle entamera sa tournée au Royaume-Uni en 2021 qui a été reprogrammée pour décembre.

Précommander Quel est votre plaisir ? L’Édition Plaisir Platine.

Dates de la tournée de Jessie Ware :

1er décembre – Birmingham O2 Academy

2 décembre – Manchester O2 Victoria Warehouse – COMPLET

3 décembre – Southampton O2 Guildhall – COMPLET

5 décembre – Newcastle O2 Academy

7 décembre – Leeds O2 Academy

9 décembre – Glasgow O2 Academy

11 décembre – Bristol Marble Factory – COMPLET

12 décembre – London O2 Academy Brixton – COMPLET

13 décembre – London O2 Academy Brixton