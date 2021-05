Jessie Ware publie une vidéo prête pour disco pour ‘Please’

Suite à l’annonce de cette semaine que Jessie Ware sortira un version de luxe de What’s Your Pleasure?, la pop star a partagé une vidéo passionnante et énergique pour le dernier single du projet «Please». Le disque, officiellement intitulé What’s Your Pleasure? L’édition Platinum Pleasure sort le 11 juin via PMR Records / Friends Keep Secrets / Interscope Records.

La vidéo présente une sensualité irrésistible qui caractérise tout l’album, le point culminant étant la chorégraphie enchanteresse de la vidéo, gracieuseté du duo de créateurs parisiens I POURRIEZ JAMAIS ÊTRE UN DANSEUR.

Le couple, composé de Carine Charaire et Olivier Casamayou, n’est pas étranger aux prouesses de Jessie Ware, ayant travaillé sur la vidéo de «Spotlight». Depuis, ils ont travaillé sur toutes les vidéos ou performances en direct de What’s Your Pleasure? album. Pour «Please», ils ont voulu filmer une fête, une fête intemporelle et idéale qui rassemble des gens magnifiques de toutes sortes, unis par l’amour de la musique et de la danse.

«Please» trouve Jessie qui continue l’énergie de What’s Your Pleasure? sous la forme d’un retour à la musique de danse des années 70 et 80, et la rassemble dans un style anachronique, le tout emballé avec la voix immédiatement reconnaissable de Ware. Cette édition porte toujours les rainures cohésives et meurtrières et la production sans faille de la version originale.

Parlant du prochain single et deluxe, Jessie a déclaré: «J’ai eu une réponse tellement incroyable au ‘What’s Your Pleasure?’ enregistrez que je ne voulais pas que les lumières s’allument et que la fête soit finie pour l’instant! «Please» est plein d’optimisme et prêt à être joué dans un endroit où nous pouvons tous être ensemble et flirter, danser, toucher et s’embrasser. Une excellente excuse pour ne pas empêcher la fête de se terminer.

La semaine prochaine, le chanteur britannique assistera à la Prix ​​BRIT 2021, où elle est en lice pour deux nominations, une pour l’artiste solo féminine et une pour l’album de l’année.

Quel est ton plaisir avec Jessie Ware? – L’édition Platinum Pleasure sort le 11 juin et est disponible en précommande.