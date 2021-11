Jester est une icône de la musique rock

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Le chanteur masqué est une autre légende costumée. Lors de l’épisode de mercredi soir, non pas un mais deux candidats ont été éliminés. Perdant face à ses camarades du groupe A, Jester a été le premier des deux à rentrer à la maison. Il ne sera pas seul, puisque soit The Bull, Skunk ou Pepper le rejoindront sous peu. En attendant, nous avons appris qui se cache derrière la couverture effrayante de Jester. Faites défiler pour connaître l’identité de Jester (si vous ne regardiez pas déjà via FuboTV ou un autre service en direct). Spoilers à venir !

Après une brève mais déroutante course sur The Masked Singer, Jester s’est révélé n’être autre que Johnny Rotten, le chanteur du groupe punk rock emblématique The Sex Pistols. Les Sex Pistols et leur album de 1977 Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols sont reconnus pour avoir enflammé le mouvement punk dans le genre rock. Rotten, de son vrai nom John Lydon, était le chanteur du groupe pour leur parcours bref mais percutant, et il a également dirigé le groupe Public Image Ltd.

#JesterMask a bien joué ses cartes ! Regardez le dernier épisode de #TheMaskedSinger maintenant : https://t.co/ix2DnQvDrx pic.twitter.com/q0qxy5ASQz – Le chanteur masqué (@MaskedSingerFOX) 11 novembre 2021

Les suppositions des juges étaient dans le genre rock mais étaient encore totalement fausses. Ken Jeong est resté avec sa première impression de Roger Daltrey de The Who. Nicole Scherzinger a choisi Gene Simmons (en changeant sa première impression de Sammy Hagar). Robin Thicked avait initialement choisi Alice Cooper, mais est passé à Flea des Red Hot Chili Peppers. Jenny McCarthy a choisi Dee Snider de Twisted Sister. Will.i.am, le juge invité de la soirée, s’est concentré sur Joe Elliott de Def Leppard.

La sortie de Jester suit Beach Ball, qui était en fait deux concurrents dans un même costume (les stars de la télé-réalité Mama June et Honey Boo Boo). Auparavant, nous avons rencontré Hamster (acteur Rob Schneider), Cupcake (Ruth Pointer of The Pointer Sisters) et Baby (comédien Larry the Cable Guy), Dalmation (rappeur Tyga), Puffer Fish (légende du R&B Toni Braxton), Octopus (Los Angeles Laker joueur Dwight Howard) et Mère Nature (actrice Vivica A. Fox).

La saison 6 de Masked Singer est diffusée les mercredis sur FOX, à partir de 20 h HE. Vous pouvez regarder en direct via FuboTV (obtenez un essai gratuit ici). Vous pouvez également regarder The Masked Singer en utilisant Hulu, où les épisodes sont diffusés à partir du matin suivant la diffusion. Restez à l’écoute de PopCulture.com pour plus de mises à jour hebdomadaires sur The Masked Singer et ses révélations.