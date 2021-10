Jesús Luzardo a établi une marque personnelle de retraits au bâton

Le pichet du Miami Marlins, Jesús Luzardo, ravi la foule avec une grande ouverture et a établi un record personnel de retraits au bâton dans le Ligue majeure de baseball – MLB.

Le lanceur vénézuélien-péruvien a effectué son dernier départ de cette saison MLB, ravissant tout le monde avec une excellente performance et établissant une marque personnelle dans le meilleur baseball du monde depuis ses débuts.

Tout au long de son travail ce soir, Luzardo a atteint un total de 11 retraits au bâton, ce qui est le plus pour le lanceur depuis ses débuts en 2019.

Voici le rapport :

Jesús Luzardo quitte le match de ce soir sous une ovation debout après avoir établi un nouveau record en carrière avec 11 K 👏 Ligne finale pour @ Baby_Jesus9 : 5.1 IP / 6 H / 1 ER / 0 BB / 11 K @ Marlins | #JuntosMiami pic.twitter.com/zNcaO2b7Dl – Bally Sports Florida : Marlins (@BallyMarlins) 3 octobre 2021

Jesús Luzardo, qui lors de sa dernière présentation de la saison, a laissé une performance spectaculaire, cinq manches et un tiers de travail, accordant six coups sûrs, un seul point mérité et fournissant 11 chocolats. Être retiré du terrain et recevoir une formidable ovation du public.

Qui ont été les victimes de Luzardo ?

Dans la première entrée, Luzardo s’est retiré pour :

Bryce Harper Andrew McCutchen

Dans la seconde:

JT Realmuto Freddy Galvis Ronald Torreyes

Dans le troisième:

Dans le quatrième :

Dans le cinquième :

Dans le sixième :

Ce sont les frappeurs qui ont subi la puissance des lancers de Jesús Luzardo. Cette belle performance d’aujourd’hui devrait se répéter constamment à partir de la saison prochaine.

Quels sont les chiffres de Jesús Luzardo cette année ?

En cette saison 2021 de Major League, en 18 départs, Luzardo a enregistré un record de cinq victoires et neuf revers, travaillant pour 95,1 manches. prescrivant 98 retraits au bâton pour une MRE de 6,61.