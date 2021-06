Jesús Navas signera son renouvellement lundi et recevra la reconnaissance du club

27/06/2021 à 12:46 CEST

Le capitaine de l’équipe de Séville, Jesús Navas, signera ce lundi un nouveau contrat, qui s’étendra sur trois saisons, jusqu’en 2024, celui qui a expiré à la fin de ce mois, et plus tard le club l’organisera dans l’antichambre de le stade Ramón Sánchez Pizjuán un acte de reconnaissance de sa longue et brillante carrière dans l’entité dans laquelle il a été formé.

Mercredi dernier, le président José castro a annoncé dans les médias officiels du club l’accord pour le footballeur né dans la ville sévillane de Los Palacios il y a 35 ans de renouveler sa relation avec l’équipe, ce sera donc ce lundi lorsque la signature des nouveaux documents sera officialisée.

Pour ce faire, Séville a signalé ce dimanche que l’aile droite internationale interromprait ses vacances pour clôturer la prolongation du contrat et aussi pour recevoir cette reconnaissance à partir de 12h30.

L’entité de Séville rappelle que Navas Il est arrivé à la carrière de Séville à l’âge de 15 ans et ses débuts dans l’équipe première ont eu lieu en novembre 2003, deux jours seulement après avoir atteint l’âge de la majorité.

À partir de la saison 2004-05, il avait un record en équipe première et lors de sa deuxième saison, les titres ont commencé à arriver. Il a été double champion de la Coupe UEFA, double champion de la Coupe du Roi et champion de la Supercoupe d’Europe et de celle d’Espagne, ainsi que champion du monde en Afrique du Sud 2010 avec l’Espagne, avec laquelle il avait fait ses débuts dans la catégorie absolue en novembre 2009, et champion de l’Euro 2012.

Après treize ans à Nervión, le joueur est allé en Premier League à l’été 2013 et a signé pour Manchester City, où il a passé quatre saisons et a remporté une ligue et deux coupes de la ligue anglaise.

Après avoir rempli un contrat à Manchester, il est revenu à Séville en 2017 à l’âge de 32 ans pour augmenter son CV, depuis août dernier à Cologne (Allemagne) il a réussi à lever sa troisième Ligue Europa en tant que capitaine.

Jésus Navas, international absolu à 51 reprises et avec 571 matches officiels en tant que joueur de Séville, il est le joueur de l’histoire du club avec le plus d’apparitions dans sa première équipe.