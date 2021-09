Jesús Sánchez des Marlins réalise une incroyable capture à mains nues contre les Nationaux

Le voltigeur droit des Marlins de Miami Jesús Sánchez a réalisé un jeu incroyable lors de la quatrième victoire d’une folle victoire lundi soir contre les Nationals de Washington.

Sánchez a retrouvé un ballon de Lane Thomas dans la petite partie du territoire des fausses balles à LoanDepot Park et a attrapé le ballon à main nue. Un exploit qui a même semblé choquer Sánchez. Il a également réussi un coup de circuit qui a aidé les Marlins à remporter une victoire de 8-7 sur les nationaux.

Le match s’est terminé avec une certaine excitation.

Miami a été à la hauteur en fin de 10e manche avec Jazz Chisholm partant au deuxième but. Le lanceur national Sam Clay a intentionnellement marché Sánchez et Chisholm a volé le troisième but tandis que Lewis Brinson était au marbre. Clay a ensuite fait rebondir un lancer qui n’a pas pu être encerclé par le receveur Keibert Ruiz et Chisholm s’est précipité vers la plaque pour marquer le point gagnant.

“C’est excitant, j’aime être sur la base avec ces opportunités où je peux courir et aller fort”, a déclaré Chisholm. “Dès qu’ils m’ont dit que j’étais au deuxième but, j’étais tellement excité d’y aller.”

En début de 10e manche, Luis Garcia a tenté de rentrer à la maison sur un ballon au sol de Josh Bell mais était sorti et Bell a ensuite été exclu pour avoir interféré avec le lancer du receveur de Miami Sandy Leon. Le manager des Nationaux Dave Martinez a contesté l’appel mais a été expulsé. Bell a admis qu’il avait couru à l’intérieur de la ligne de fond.

“J’ai l’impression que beaucoup de joueurs le font. Mon élan m’a amené dans le couloir de lancer. C’est d’abord difficile à ressentir, puis d’avoir une fraction de seconde, puis de sentir le ballon me frapper et d’être appelé. Je suppose que cela a du sens s’il attrape le ballon et je suis en sécurité au début, mais rien ne se passe par la suite”, a déclaré Bell.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.