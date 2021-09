Jesús Sucre MVP des demi-finales du LMBP 2021

in

Le receveur vénézuélien, Jésus Sucre, continue de faire ressortir sa race de chevaux en séries éliminatoires et dans la toute nouvelle Ligue majeure de baseball professionnel (LMBP) a reçu les honneurs en tant que Joueur le plus précieux des demi finales avec les Sénateurs de Caracas.

Jesús Sucre, un receveur avec une vaste expérience dans la Ligue vénézuélienne de baseball professionnel (LVBP) et une tournée des ligues majeures, a été l’un de ces joueurs qui ont fait briller la première saison du LMBP, le faisant se sentir en séries éliminatoires avec les Caracas. Sénateurs et étant le joueur le plus utile dans les demi-finales qui ont envoyé la capitale à la grande finale contre les Carabobo Mariners.

Pour cette campagne LMBP, Sucre a été embauché en premier lieu par les La Guaira Lanceros, mais parce qu’ils ne se sont pas qualifiés pour les séries éliminatoires, les Sénateurs de Caracas l’ont pris en renfort et il a fait ressortir toute sa qualité, et dans ces Playoffs il a montré qu’il grandit, tout comme il l’a fait avec les Navegantes del Magallanes et les Caribes de Anzoátegui dans la LVBP.

Les Sénateurs ont affronté les Warriors de Caracas en demi-finale, Sucre étant un élément clé de son équipe, marquant 11-6, avec une moyenne de 0,545 en trois matchs et quatre points produits, des chiffres qui l’ont amené à être le MVP de cette série dans le LMBP 2021. De plus, leur garantie derrière la plaque était la clé pour eux d’accéder à la première grande finale de cette ligue estivale au Venezuela.

Voici le rapport :

Jesús Sucre de @senadores_bbc 🏛 a été reconnu comme le MVP des demi-finales du #LMBP. Le receveur s’est démarqué en attaque en atteignant une moyenne de 0,545 en 3 matchs : (11-6), CA, 4CI 🔥 De plus, sa capacité défensive a été déterminante dans la série 🙌🏼⚾️ # JuntosHaremosHistoria pic.twitter.com/kyngZjvZTe – LMBP (@LMBP_ve) 20 septembre 2021

Dans la LVBP, qu’en est-il de vos chiffres en séries éliminatoires?

Jesús Sucre a disputé 39 matchs dans les éliminatoires du LVBP, portant l’uniforme des Leones del Caracas, Navegantes del Magallanes et Caribes de Anzoátegui, enregistrant 24 points marqués, 44 coups sûrs, 14 points produits et une moyenne à vie de 0,304 dans ce cas.