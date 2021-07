Jesús Velasco, assurance-vie pour le banc du Barça

28/07/2021 à 6h30 CEST

Le nouveau conseil d’administration présidé par Joan Laporta a décidé de changer complètement la structure de la section du futsal avec le départ de l’entraîneur Andreu Plaza et du manager Txus Lahoz, qui a d’ailleurs fait ses adieux lors d’une soirée épique aux Palau au cours de laquelle l’équipe a conquis le cinquième championnat de son histoire.

Bien que l’ex-Azulgrana Javi Rodríguez ait sonné fort comme le nouvel entraîneur, finalement le «mythe» continuera à Industrias Santa Coloma, l’excierre historique et nouveau chef de la section, Jordi Torras, a fini par choisir Jesús Velasco.

Tout le talent, l’intelligence et la compétitivité durant son passage en tant que joueur au Barça et surtout à l’Inter, celui de Sant Vicenç dels Horts a opté pour l’expérience de Tolède, qui a derrière lui une carrière sensationnelle marquée par des succès continus et par une philosophie claire et non transférable du travail et du jeu basée sur la domination, sur l’importance du ballon et de la force comme bloc.

Après presque une décennie en tant que joueur à Toledart (la dernière saison à Primera), il a raccroché ses crampons en 1991 et a passé quatre saisons en tant que “second” avant a finalement fait ses débuts en tant qu’entraîneur-chef à Talavera en 1996… il y a 25 ans !

De là, il est allé au futsal italien en 1998 et est devenu un pionnier maintenant que la planète regorge d’entraîneurs espagnols, obtenir six Scudettos au cours des années où il a dirigé (un), Prato (deux) et Luparense (trois), un club dans lequel il a touché deux fois la qualification pour le Final Four de la Ligue des Champions.

Velasco a tout pour réussir sur le banc du Barça

En 2009, il est retourné en Espagne plus d’une décennie plus tard pour se lancer dans l’ambitieux défi de la Caja Segovia émergente, un club qu’il a mené jusqu’au cinquième match de la finale contre le Barça lors de l’année scolaire 2010-11 alors qu’il avait dans leurs rangs . avec le capitaine de Barcelone Sergio Lozano et avec le russo-brésilien Leandro Esquerdinha (Maintenant, il coïncidera à nouveau avec les deux au Barça).

Enfin, en 2012, il a accepté l’offre de José María García de commencer une étape sensationnelle sur le banc de l’Inter avec le désormais joueur du Barça Carlos Ortiz en clôture et avec le Portugais Ricardinho en grande vedette, remportant deux Ligues des Champions, cinq Ligues, trois Coupes d’Espagne, une Coupe du Roi et trois Super Coupes.

La saison dernière, également avec Ortiz et Ricardinho, il a remporté le championnat de France avec l’ACCS parisien et à présent il espère continuer à étendre son grand record au Barça maintenir les signes vitaux qui l’ont fait entrer dans l’histoire des bancs.