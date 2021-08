Jesús Velasco prend déjà le commandement du Barça

08/12/2021

Le à 20:54 CEST

S’il reste encore plus d’une semaine à l’équipe pour reprendre l’entraînement un peu plus d’un mois et demi après avoir soulevé la cinquième ligue de l’histoire de la section, le nouvel entraîneur primé Jésus Velasco et son “second” Sergi Altisent ont déjà rejoint pour finir de planifier une pré-saison très atypique à cause de la Coupe du monde à ses débuts sur le banc barcelonais.

En réalité, L’équipe devrait démarrer le 23 août avec seulement cinq personnes. plus un Sergio Lozano qui fait déjà face à la dernière ligne droite de la grave et fortuite blessure au genou survenue le 15 janvier en Ligue des champions contre Prishtina Kosovar. Le capitaine sera accompagné des Brésiliens Marcenio et Matheus, du russo-brésilien Leandro Esquerdinha, du gardien Miquel Feixas et de l’équipe de jeunes Bernat Povill.

Quant au reste, Dídac Plana, le récemment rejoint Carlos Ortiz et Adolfo jouera la Coupe du Monde avec l’équipe espagnoleAndré Coelho le fera avec le Portugal et Dyego et ses amis Ferrao et Pito seront avec le Brésil.

Six matchs amicaux

Rappelons que le grand rendez-vous lituanien se terminera le 3 octobre par la dispute de la finale, alors que le championnat débutera pour le Barça six jours plus tard avec une visite difficile à Palma Futsal dans le troisième match en deux semaines contre Antonio Vadillo.

Avec une présence importante des joueurs de la filiale dirigée par Xavi Closas et même avec des entraînements mixtes pour couvrir les absences précitées, Jesús Velasco a prévu une pré-saison avec six matches amicaux sans leurs sept joueurs de la Coupe du monde, à l’exception d’une élimination anticipée dont personne ne veut.

Jesús Velasco, avec son « deuxième » Sergi Altisent

| FCB

Après avoir marqué l’histoire à la tête du Movistar Inter et conquis le championnat de France la saison dernière dans les rangs de l’ACCS avec à ses ordres le nouveau joueur du Barça Carlos Ortiz, L’entraîneur de Tolède fera ses débuts sur le banc du Barça dans le tournoi Ripollet avec des duels contre Fútbol Emotion Saragosse le 4 septembre et contre l’hôte FS Ripollet le lendemain. Toujours à domicile, les Catalans visiteront Mataró le 8-S, Ribera Navarra à Tudela le 15-S et Palma Futsal le 22-S lors d’une répétition pour leurs débuts en championnat qui se répéteront sept jours plus tard aux Palau.

Et tout indique que d’ici là il n’y aura plus pas de retour en Coupe du monde, un revers majeur que Velasco devra résoudre Avec ce que cela signifie lorsqu’il s’agit de mettre en place les nouveaux automatismes qui devraient régir l’équipe après cinq saisons sous les ordres du nouvel entraîneur saoudien Andreu Plaza.