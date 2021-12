Jesús Velasco reste à nouveau avec la famille

13/12/2021 à 06h30 CET

Après avoir surmonté suffisamment de problèmes par 5-3 un site du patrimoine mondial de Cordoue qui a démontré son rôle d’équipe de révélation pour maintenir seul le leadership, Le Barça fait face à une autre semaine avec peu de troupes pour une nouvelle pause pour les équipes amicales en vue de la préparation des imminentes européennes… et sud-américaines.

Le fait est que Jesús Velasco devra préparer les deux derniers duels de cette année (le 23 sur la piste de Levante dans une nouvelle réédition de la dernière ligue finale et le 29 à domicile contre Aspil Jumpers Ribera Navarra) ainsi que le visite exigeante à Viña Albali Valdepeñas le 4 janvier avec le but Miquel Feixas, Leandro Esquerdinha enfin récupéré et le blessé Bernat Povill comme les seuls joueurs disponibles de la première équipe.

Les 10 autres seront avec leurs équipes nationales et cinq d’entre eux s’affronteront dans un double engagement.. André Coelho sera avec le Portugal dans les deux matches amicaux que l’actuel champion du monde et d’Europe jouera au pavillon Rubén Ruzafa dans la ville de Rincón de la Victoria contre une équipe espagnole avec quatre joueurs du Barça : un Sergio Lozano qui était déjà clé en novembre à son retour en équipe nationale, Dídac Plana, Carlos Ortiz et un Adolfo en pleine série de buts et de matchs. Ils seront les 18 et 19.

Le Portugal, avec Coelho à droite, après avoir remporté la Coupe du monde

Et de l’autre côté de l’Atlantique, le sélectionneur brésilien Xavier Marquinhos a convoqué les cinq Brésiliens du Barça pour une mini-concentration à Sorocaba. Ferrao, Dyego, Pito, Marcenio (retours) et un Matheus seront là dans une progression fulgurante.

Après la déception du bronze de la Coupe du monde malgré le fait que la ‘verdeamarelha’ a été confinée pendant dix jours par une épidémie de Covid et pouvait à peine se préparer pour le tournoi comme Piro l’expliquait récemment à SPORT, l’imminente Amérique du Sud est présentée comme une obligation pour l’équipe qui compte le plus de stars sur la planète… mais ils devront faire très attention à l’exceptionnel bloc albiceste.

Ferrao et Dyego, avec le Brésil lors de la dernière Coupe du monde

De retour au Barça, après les deux derniers matchs de l’année et le premier en 2022, l’activité concurrentielle s’arrêtera pendant plus d’un mois Et la prochaine étape sera le duel de haut vol aux Palau le deuxième week-end de février contre le deuxième classé, Jimbee Cartagena, emmené par l’ancien « boucher » Duda.

Ensuite, dans cet ordre, il faudra affronter la Supercoupe d’Espagne, la Coupe d’Espagne, le passionnant Final Four de la Ligue des Champions, le Final Four de la Copa del Rey si l’équipe se qualifie et les tours de qualification pour le titre de champion, un aller-retour en quart de finale et en demi-finale avec la finale au meilleur des trois matchs.