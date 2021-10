Jesy Nelson et Little Mix : une chronologie de leur querelle

Jesy Nelson et Little Mix ne parlent plus (Photo: .)

Jesy Nelson a révélé cette semaine qu’elle et le reste de Little Mix ne parlaient plus à la suite d’une dispute sur la «pêche au noir».

Les rumeurs d’une rupture entre elle et le groupe ont commencé en même temps que sa carrière solo, des DM prétendant être de Leigh-Anne Pinnock ont ​​été divulgués en demandant à une star des médias sociaux de faire une vidéo sur Jesy ‘blackfishing’ dans sa vidéo pour Boyz .

Les choses se sont intensifiées lorsque Jesy et Nicki Minaj ont participé à un livestream ensemble, où Nicki a claqué Leigh-Anne pendant que Jesy riait.

Jesy a révélé dans un teaser pour le Graham Norton Show de vendredi: « Nous ne parlons plus. C’est triste mais honnêtement, il n’y a pas de mauvais sang de mon côté, et je les aime toujours en morceaux et je leur souhaite sincèrement tout le meilleur.

« J’ai adoré mon temps avec eux et nous avons les souvenirs les plus incroyables ensemble, mais ce n’est qu’une de ces choses qui doivent prendre du temps, alors qui sait. »

Voici une chronologie de la querelle de Jesy et Little Mix jusqu’à présent.

La rupture de la relation entre Jesy Nelson et Little Mix a semblé commencer vers la fin du premier verrouillage (Photo: Stuart C. Wilson/.)

Juillet 2020 – Retrouvailles post-confinement

Après avoir passé plusieurs mois séparément en raison de la pandémie de coronavirus, les filles ont été aperçues l’air abattues lorsqu’elles se sont réunies pour les répétitions.

Jesy a été vue assise séparément du reste du groupe à l’extérieur du studio de répétition alors qu’ils attendaient que leurs voitures séparées les récupèrent pour rentrer chez eux.

Septembre 2020 – Little Mix : La Recherche

Jesy a raté quelques émissions de The Search l’année dernière (Photo: BBC/Modest TV/Zoe McConnell)

Pendant le tournage de The Search, Jesy a fini par manquer quelques-uns des spectacles en direct qui ont été attribués à la maladie.

Jade Thirlwall a également admis qu’elle s’était éloignée elle-même plusieurs fois, déclarant au magazine New: «Peut-être que je suis partie en colère à plusieurs reprises.

« Il est inévitable que nous ne soyons pas toujours d’accord sur certaines personnes, mais nous respectons tous l’opinion de l’autre. »

Décembre 2020 – Jesy quitte le groupe

Jesy a annoncé qu’elle quittait Little Mix après neuf ans dans le groupe en décembre 2020, ce qui aurait été une surprise pour le reste du groupe.

Bien qu’ils aient publié une déclaration à l’appui d’elle, des affirmations ont par la suite révélé que Jesy ne leur avait pas annoncé la nouvelle en personne, Jade, Leigh-Anne et Perrie Edwards l’ayant découvert par l’intermédiaire de ses avocats.

Mai 2021 – Jesy ne publie pas publiquement les grossesses de Perrie et Leigh-Anne

Jesy n’a jamais posté publiquement sur les grossesses de Perrie et Leigh-Anne (Photo: JMSernational for BRIT Awards/.)

Lorsque Leigh-Anne et Perrie ont annoncé qu’elles étaient toutes les deux enceintes en même temps, les fans ont rapidement remarqué que Jesy ne s’était pas exprimée publiquement pour les féliciter.

On ne sait pas si elle a contacté en privé, mais le silence sur les réseaux sociaux a amené les fans à se demander si tout allait bien entre Jesy et le groupe.

Août 2021 – Jesy dit qu’elle n’a pas été en contact avec le groupe

Dans une interview avec The Guardian en août, Jesy a révélé qu’elle et ses anciens camarades de groupe ne s’étaient pas parlé, mais ont affirmé qu’il n’y avait aucun sentiment de malaise entre eux.

Lorsqu’on lui a demandé si elle était toujours en contact avec les filles, elle a répondu: « Non, pas autant. Pas maintenant. Je pense que nous avons tous besoin de temps. C’est une grande chose qui s’est passé. Je les aime toujours en morceaux. Elles étaient comme mes sœurs.

Octobre 2021 – Jesy sort son premier single Boyz et la ligne « blackfishing » s’ensuit

Jesy a débuté sa carrière solo avec son premier single Boyz, avec Nicki Minaj et une apparition de P Diddy.

Après le dévoilement de la vidéo, l’utilisateur d’Instagram No Hun a divulgué des DM prétendant être de Leigh-Anne dans lesquels elle lui a demandé de parler de Jesy « pêche au noir » plutôt que de faire une vidéo dansant sur la chanson.

Plus : Petit mélange



À la suite des fuites de DM, Jesy a participé à un livestream avec Nicki dans lequel Nicki a critiqué Leigh-Anne pour être « jalouse » que Jesy soit partie en solo, tandis que Jesy riait.

Jesy a révélé plus tard qu’elle et le reste du groupe ne se parlaient plus mais leur souhaitait bonne chance.

