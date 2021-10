Jesy Nelson et Nicki Minaj sont allés sur Instagram en direct, voici les réactions

Hier soir, Jesy Nelson et Nicki Minaj sont allés en direct sur Instagram ensemble. Ils ont parlé de leur récente chanson Boyz, ainsi que des accusations de pêche au noir auxquelles Jesy Nelson a été confrontée depuis son départ de Little Mix l’année dernière. Mais ce qui retient l’attention de tout le monde, c’est la façon dont le couple a parlé de Leigh-Anne Pinnock, ou plus encore la façon dont Nicki a parlé d’elle et le fait que Jesy n’a rien fait d’autre que rire. Les fans de Little Mix, en particulier ceux qui ont continué à soutenir Jesy, sont très énervés parce que Jesy n’a pas soutenu son compagnon lorsque Nicki l’a attaquée devant plus de 100 000 personnes.

Les gens sont soit vraiment contrariés, partagent leur amour pour Leigh-Anne, soit créent simplement des mèmes à partir de leur Instagram en direct. Voici ce qu’ils avaient tous à dire :

Beaucoup de gens ont été déçus par Jesy, surtout depuis qu’elle a regardé son documentaire avec la BBC sur la santé mentale. Une personne sur Twitter a déclaré: «Jesy Nelson a réalisé un documentaire complet sur la BBC sur la gentillesse et la pêche à la traîne en ligne, mais s’est assise et a ri pendant que Nicki Minaj a proposé Leigh-Anne Pinnock à 100 000 téléspectateurs en direct. Cela ne me convient pas. »

Une autre personne a déclaré: « La prochaine fois que Jesy veut faire un documentaire sur l’intimidation, assurez-vous d’inclure le clip d’elle assise en silence laissant quelqu’un déchirer quelqu’un en riant. »

Beaucoup de gens ont trouvé que Jesy s’est assise et a permis à Nicki de parler mal de Leigh-Anne vraiment inconfortable à regarder. Quelqu’un a tweeté en disant : « Si vous soutenez toujours Jesy Nelson, veuillez partir. Ne me suivez plus, bloquez-moi, je m’en fiche mais ne soyez pas sur ma page.

si vous soutenez toujours jesy nelson, veuillez partir, ne plus me suivre, me bloquer, idc. ne soyez pas sur ma page. – ella aime leigh (@jadesgirlie) 11 octobre 2021

Quelqu’un d’autre a dit : « Nicki Minaj est annulé. Jesy Nelson est annulé. Je ne veux pas entendre parler de ces salopes, je ne veux pas entendre leur musique. J’ai fini. Au revoir. Bon débarras. »

Cette personne a partagé des captures d’écran de la réaction de Jesy à Nicki appelant Leigh-Anne. Ils les ont légendés avec : « La réaction de quelqu’un qui vient d’entendre quelqu’un insulter sa ‘soeur’ qui est littéralement la personne la moins problématique de tous les temps et qui vient d’avoir deux bébés. Fuck Jesy Nelson, fuck Nicki Minaj et laissez notre fille Leigh-Anne hors de vos bouches mensongères.

la réaction de quelqu’un qui vient d’entendre quelqu’un insulter sa « soeur » qui est littéralement la personne la moins problématique de tous les temps et qui vient d’avoir 2 bébés… fck jesy nelson, fck nicki minaj et laissez notre fille leigh-anne hors de vos bouches menteuses pic.twitter .com/X0gSSJ8YTH – kaat ▽ (@blessingIwt) 11 octobre 2021

Et évidemment, certaines personnes sur Twitter ne font que créer des mèmes et montrer leur soutien à Leigh-Anne. Une personne a écrit : « Nicki Minaj dit que Leigh-Anne Pinnock est jalouse de Jesy Nelson ? Désolé, reviens ????? »

Une autre personne a déclaré que Leigh-Anne est « l’une des personnes les plus adorables et les plus authentiques » qu’ils aient jamais interviewées et « La voir vilipendée devant 100 000 personnes était vraiment très triste ».

En plus de toutes ces réactions et de cet amour pour Leigh-Anne, les gens font évidemment aussi des mèmes. Quelqu’un a dit : « À chaque fois que je vois Nicki Minaj ou Jesy Nelson sur ma chronologie » et a joint une vidéo de Gemma Collins disant « Non, pas pour moi. Putain pas pour moi.

Une autre personne qui a regardé Jesy Nelson et Nicki Minaj sur Instagram en direct a déclaré: « Le déploiement unique de Jesy Nelson devrait être étudié sur les diplômes en marketing pour savoir comment NE PAS faire à peu près tout. »

Le déploiement unique de Jesy Nelson devrait être étudié sur les diplômes en marketing pour savoir comment NE PAS faire à peu près tout – Louis Staples (@LouisStaples) 11 octobre 2021

