Jesy Nelson laisse ses cheveux lâchés pendant le week-end férié ⋆ .

Jesy Nelson a passé une soirée entre amis pendant le week-end férié (Photo : Backgrid/Instagram@jesynelson)

Jesy Nelson a servi de sérieuses vibrations de sirène pour le week-end férié, alors qu’elle montrait sa nouvelle longue coiffure brune, avec un cadre de visage blond.

L’ancienne star de Little Mix, 29 ans, s’est rendue à Mnky Hse à Londres avec un groupe d’amis lundi, berçant un bralet marron, un jean Von Dutch taille haute avec un sac à main Von Dutch et des talons assortis.

La chanteuse a posé pour des photos avant de sortir, avec ses longs cheveux coiffés de vagues de plage qui lui ont atteint la taille en un clin d’œil.

Le groupe semblait avoir passé un bon moment au restaurant et au bar, car ils semblaient de bonne humeur lorsqu’ils ont sauté dans un taxi pour rentrer chez eux.

Cela survient après que les restrictions britanniques sur les coronavirus ont été assouplies pour permettre aux gens de s’asseoir à l’intérieur des pubs et des restaurants et ont coïncidé avec le week-end ensoleillé.

Le long week-end férié nous a tous offert un soleil tant attendu, reflété dans la tenue crop top de Jesy pour l’occasion.

Jesy a été vue en train de sauter dans un taxi avec ses amis après la soirée (Photo: Backgrid)



La tenue estivale du chanteur était parfaite pour la canicule (Photo : Backgrid)



Jesy a assorti son sac à son jean Von Dutch (Photo : Backgrid)

Jesy a révélé la semaine dernière qu’elle avait signé son premier contrat de disque solo avec Polydor après avoir quitté Little Mix à la fin de l’année dernière.

Elle a admis qu’il était difficile d’être comparée aux autres filles du groupe et a depuis travaillé sur sa musique solo.

Jesy a déclaré à l’époque: “La vérité, c’est que le fait d’être récemment dans le groupe a vraiment eu un impact sur ma santé mentale. Je trouve la pression constante d’être dans un groupe de filles et de répondre aux attentes très difficile.

Jesy a quitté Little Mix en décembre (Photo : Monica Schipper/.)

«Il arrive un moment dans la vie où nous devons réinvestir pour prendre soin de nous plutôt que de nous concentrer sur le bonheur des autres, et j’ai l’impression que le moment est venu de commencer ce processus.

“ Donc, après mûre réflexion et le cœur lourd, j’annonce que je quitte Little Mix. ”

Plus : Petit mélange



Annonçant la nouvelle de son nouveau contrat d’enregistrement la semaine dernière, Jesy a écrit : ” Tellement heureuse d’annoncer que j’ai signé mon tout premier contrat d’enregistrement solo avec @polydorrecords @universalmusicgroup.

‘C’est un tel moment de pincement pour moi. J’ai hâte que vous entendiez ce sur quoi je travaille.





