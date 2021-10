Jesy Nelson répond aux accusations de « pêche au noir » : « Je ne ferais jamais rien intentionnellement »

Jesy Nelson a répondu aux accusations de « pêche au noir » dans son dernier clip vidéo lors d’un Instagram Live lundi.

La chanteuse de 30 ans, qui faisait auparavant partie de Little Mix, a été critiquée après que les utilisateurs des médias sociaux eurent affirmé que Nelson avait bronzé sa peau pour paraître plus foncée dans le but d’être considérée comme biraciale dans le clip de « Boyz » avec Nicki Minaj.

« Personnellement, je veux dire que mon intention n’a jamais été d’offenser les personnes de couleur avec cette vidéo et ma chanson parce que, comme je l’ai dit, en grandissant en tant que jeune fille, c’est la musique que j’écoutais », a déclaré Nelson pendant le sit -à bas avec Minaj.

« Ce sont les vidéos que j’ai regardées et que j’ai trouvées les meilleures », a-t-elle ajouté. « Pour moi personnellement, le R&B des années 90 a été les meilleures années de la musique. Je voulais juste célébrer cela. Je veux juste célébrer cette époque de la musique, c’est ce que j’aime. »

Jesy Nelson vue à KISS FM UK faisant la promotion de son nouveau single solo 'Boyz' le 07 octobre 2021 à Londres, en Angleterre.

Nelson a déclaré que cela lui faisait « vraiment mal » de savoir qu’elle avait offensé des gens.

« Mon intention n’a jamais, jamais, jamais été de vouloir offenser qui que ce soit et vraiment, cela m’a vraiment blessé d’avoir offensé des gens et, en fait, de blesser les sentiments des gens simplement en célébrant véritablement quelque chose que j’aime », a ajouté Nelson.

Pendant Instagram Live, Nelson a également affirmé qu’elle bronzait naturellement au soleil.

« Je suis vraiment chanceuse en tant que fille blanche que quand je suis au soleil, je bronze si sombre, tant de gens m’ont déjà dit comme Leigh-Anne [Pinnock] dans le groupe a dit : ‘Tu es sûr que tu n’es pas métis parce que tu es plus sombre que moi au soleil. C’est fou », a déclaré Nelson, se référant à son ancien camarade de groupe de Little Mix. « Je voulais également participer à ce Live aujourd’hui et montrer à tout le monde que mes cheveux sont naturellement bouclés. J’ai toujours eu les cheveux bouclés. Je l’ai eu de mon père. »

Nelson a souligné qu’elle n’était pas « intentionnellement » « racialement ambiguë » dans une déclaration précédemment faite à Vulture.

« Je prends tous ces commentaires au sérieux », a déclaré la chanteuse au média. « Je ne ferais jamais intentionnellement quoi que ce soit pour me faire paraître racialement ambigu, c’est pourquoi j’ai d’abord été choqué que le terme s’adresse à moi. »

Avant de se lancer en solo avec « Boyz », Nelson était membre de Little Mix, un groupe de filles qui avait remporté « X-Factor » au Royaume-Uni.