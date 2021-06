Jet a besoin de plus de vent sous ses ailes

Compte tenu de l’état de l’économie et du secteur de l’aviation en particulier, Jet Airways avait besoin d’un promoteur fort avec des poches profondes pour pouvoir renforcer le bilan et soutenir les opérations jusqu’à ce que le transporteur devienne rentable.

Le National Company Law Tribunal (NCLT) a peut-être autorisé le plan de résolution de la faillite de Jet Airways, mais il est loin d’être certain que la compagnie aérienne décollera bientôt. D’une part, le signe de tête du NCLT s’accompagne d’une mise en garde selon laquelle la compagnie aérienne doit gagner les créneaux d’atterrissage dans les 90 jours. Il ne sera pas juste de réattribuer au transporteur tous les anciens créneaux horaires, mais un moyen plus sensé de tenter une fermeture aurait été de faire appel aux autorités gouvernementales et de s’assurer qu’il en obtiendrait au moins certains rapidement. De plus, il ne suffit pas de décoller, les opérations doivent devenir rentables assez tôt. Il n’est pas tout à fait certain que les nouveaux promoteurs – ML Jalan, un homme d’affaires basé à Dubaï qui s’adonne à l’immobilier et son partenaire étranger, le cabinet de conseil financier basé à Londres, Kalrock Capital – aient de quoi relancer l’entreprise. Compte tenu de l’état de l’économie et du secteur de l’aviation en particulier, Jet Airways avait besoin d’un promoteur fort avec des poches profondes pour pouvoir renforcer le bilan et soutenir les opérations jusqu’à ce que le transporteur devienne rentable. Un homme d’affaires connaissant les coulisses du pouvoir et pouvant convaincre le gouvernement de donner rapidement à la compagnie aérienne les autorisations nécessaires aurait probablement été plus apte à la tâche.

Mais, il n’est pas surprenant qu’il n’y ait eu aucun candidat pour acheter ce qui était autrefois une entreprise florissante avec une clientèle forte et fidèle. Il est vrai que peu de groupes d’entreprises ont de l’argent qui traîne, et les affaires du transport aérien peuvent être délicates dans le meilleur des cas. Mais, plus que cela, les hommes d’affaires sont fatigués des volte-face constantes de la politique du gouvernement et de la micro-gestion sur tout, des itinéraires de voyage à la tarification des billets. En effet, si les règles et règlements pour les transporteurs étrangers avaient été plus amicaux, quelques-uns d’entre eux auraient peut-être jeté leur chapeau dans le ring. Jet avait besoin d’un type de promoteur Arcelor Mittal, et étant donné la forte franchise de marque dont la compagnie aérienne bénéficiait, il n’aurait pas été trop difficile d’en obtenir un si les différentes parties prenantes avaient travaillé plus fort.

Bien que le processus de résolution de l’insolvabilité des entreprises se déroule sans aucun doute bien, il ne suffit probablement pas toujours de lancer des appels d’offres et de les évaluer. Dans ce cas, le leader du consortium de prêteurs, State Bank of India, aurait dû travailler plus étroitement avec le gouvernement pour rendre l’accord plus attrayant en termes d’assurances sur les créneaux d’atterrissage. En effet, le prêteur s’est montré trop confiant au début du processus pour découvrir qu’il n’y avait pratiquement pas de bons prétendants.

Les nouveaux promoteurs, qui détiennent près de 90 % des capitaux propres de la compagnie aérienne, sont désormais à la merci de la munificence de l’établissement. Ils devront demander aux régulateurs de rétablir les droits bilatéraux, aux autorités aéroportuaires de leur donner des créneaux d’atterrissage et des accords de partage de code avec d’autres compagnies aériennes pour proposer un plan de vol viable. C’est presque comme repartir de zéro, sauf que le rappel de la marque serait élevé. Même si la stratégie plus large est de répondre davantage aux voyageurs des petites villes et villages, et de ne pas se concentrer uniquement sur la route lucrative Delhi-Mumbai, certaines lignes de métro seront nécessaires pour apporter le pain et le beurre. Ce sont, après tout, les routes à fort trafic qui ont aidé Jet à gagner des parts de marché avant qu’il ne soit renversé par Indigo. Le gouvernement doit aider les nouveaux promoteurs à redémarrer rapidement les opérations. Même s’il s’agit d’un sombre rappel de la façon dont les banques du pays ont permis à de bonnes entreprises de faire faillite en n’étant pas assez vigilantes, Jet Airways mérite une seconde chance.

