Jet Media Network lève 2,5 millions de dollars dans un tour de table dirigé par le Los Angeles Media Fund

L’entreprise travaille au lancement de son application mobile

La société d’édition numérique basée sur les données Jet Media Network a levé 2,5 millions de dollars dans son cycle de financement de démarrage, dirigé par le Los Angeles Media Fund. D’autres investisseurs tels que 10X Capital, Gaingels, JetSynthesys, Spivy Private Capital et Equinox Systems ont également participé au tour. La société a annoncé la collecte de fonds à un moment où Jet Media Network travaille sur le lancement de sa première application mobile, en collaboration avec l’ancien joueur de football du Brésil, de Barcelone et de l’AC Milan, Ronaldinho. Selon une déclaration officielle, la plate-forme proposera du contenu exclusif, des enchères, l’agrégation des médias sociaux et le commerce électronique, avec des jetons non fongibles (NFT) également parmi ses capacités.

« L’investissement démontre le changement d’orientation et le changement d’appétit des célébrités pour qu’elles s’approprient davantage leur marque et leur contenu et, par essence, deviennent leur propre éditeur. Cela démontre également la conviction que Jet Media Network dispose de la technologie, de la stratégie et du leadership appropriés pour réussir », a déclaré Jesper Schertiger, PDG et co-fondateur de Jet Media Network.

Jet Media Network rassemble actuellement un pipeline d’athlètes et de célébrités de haut niveau. Cependant, il souhaite élargir encore son portefeuille en ajoutant des musiciens, des acteurs, des joueurs, des influenceurs, des personnalités publiques. Ses applications seront gratuites pour les utilisateurs mais les utilisateurs avec un abonnement mensuel pourront accéder à des avantages améliorés.

La société souhaite créer une relation directe entre les fans et les talents où le contenu est présenté en fonction de la sélection d’un utilisateur de divers groupes d’intérêt, par opposition aux algorithmes qui donnent la priorité à la plate-forme sur la célébrité et le fan, a-t-il déclaré dans un communiqué. De plus, il vise à créer des communautés où les talents peuvent interagir et traiter avec les fans à travers un éventail complet d’offres.

Lire aussi : Sooryavanshi de Rohit Shetty allume un cracker ce Diwali ; alors que le public se dirige vers les salles de cinéma

Lire aussi : Un travail qui parle | Revues d’annonces | 1 au 8 novembre 2021

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.