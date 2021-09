Jet prêt à décoller début 2022

Des membres seniors du consortium Jalan-Kalrock ont ​​visité des aéroports clés le mois dernier et ont tenu des réunions avec eux, accompagnés d’une équipe d’exploitation dirigée par le PDG par intérim nouvellement nommé du transporteur, Sudhir Gaur.

Jet Airways reprendra ses opérations intérieures au premier trimestre 2022, a annoncé lundi le consortium Jalan-Kalrock, le demandeur de résolution retenu pour la compagnie aérienne immobilisée.

Le processus de relance du transporteur est en bonne voie, le certificat de transporteur aérien (AOC) existant étant déjà en cours de revalidation, a déclaré le consortium, ajoutant qu’il travaillait en étroite collaboration avec les autorités compétentes et les coordinateurs d’aéroport sur l’attribution des créneaux horaires, l’infrastructure aéroportuaire requise et stationnement de nuit.

Des membres seniors du consortium Jalan-Kalrock ont ​​visité des aéroports clés le mois dernier et ont tenu des réunions avec eux, accompagnés d’une équipe d’exploitation dirigée par le PDG par intérim nouvellement nommé du transporteur, Sudhir Gaur.

Dans un communiqué, le membre du consortium et président non exécutif proposé de Jet Airways, Murari Lal Jalan, a déclaré que la compagnie aérienne visait à redémarrer ses opérations intérieures d’ici le premier trimestre de 2022 et les opérations internationales court-courriers d’ici le troisième ou le quatrième trimestre de la même année. . «Notre plan est d’avoir plus de 50 avions en trois ans et plus de 100 en cinq ans, ce qui correspond également parfaitement au plan d’affaires à court et à long terme du consortium. Les avions sont sélectionnés sur la base de solutions de location à long terme compétitives », a déclaré Jalan.

Alors que dans son avatar précédent, Jet Airways avait son siège à Mumbai, après sa relance, elle aura son siège à Delhi-NCR, avec des cadres supérieurs travaillant depuis le siège social de Gurgaon. La compagnie aérienne continuera d’être présente à Mumbai, où se trouve son bureau « Global One ». Le centre de formation situé à Global One sera conservé et utilisé pour la formation en interne, a indiqué le consortium.

Le transporteur prévoit de commencer ses opérations nationales sur une flotte d’avions à fuselage étroit loués auprès de grands loueurs d’avions mondiaux. Jet a embauché plus de 150 employés à temps plein sur sa liste de paie et 1 000 autres employés devraient être recrutés au cours de l’exercice 22 dans toutes les catégories.

Le NCLT avait approuvé le 22 juin la résolution du consortium Kalrock-Jalan de reprendre Jet Airways, tout en jugeant que les créneaux d’atterrissage précédemment attribués au transporteur ne lui seraient pas immédiatement disponibles.

Cependant, le plan de résolution est actuellement confronté à une nouvelle contestation judiciaire devant le Tribunal national d’appel du droit des sociétés (NCLAT) de la part du groupe d’employés de Jet Airways, de la Bharatiya Kamgar Sena (BKS) et de la Jet Airways Cabin Crew Association (JACCA). Les pétitionnaires auraient fait part de leurs inquiétudes quant aux salaires en suspens et aux prestations de retraite mis en péril dans le cadre du plan de résolution proposé par le consortium Kalrock-Jalan.

