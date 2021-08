Jet Set Radio’s Beat rejoint Super Monkey Ball Banana Mania en tant que personnage jouable

in

Si vous n’étiez pas déjà vendu sur Super Monkey Ball Banana Mania, peut-être que la nouvelle que Radio Jet Set‘s Beat devrait être un personnage jouable qui suffira à vous convaincre de saisir une précommande.

C’est vrai, le protagoniste du hit d’action 2000 de Sega, pulvérisant des graffitis et patinant en ville, fera son entrée dans le monde de Monkey Ball en octobre. Comme Sega le mentionne dans son annonce ci-dessous, Beat sera inclus en tant que personnage gratuit et déverrouillable dès le lancement – ​​c’est triste que ce genre de chose doive être explicitement expliqué ces jours-ci, hein ?

Let’s get scratchin’! Beat from Dreamcast classique Jet Set Radio arrive sur Super Monkey Ball Banana Mania en tant que personnage jouable, gratuit et déverrouillable sur toutes les plateformes via un gameplay normal au lancement ! 🎨#SuperMonkeyBall #BananaMania #JetSetRadio pic.twitter.com/A50xTUtGt1 – Super Monkey Ball (@SuperMonkeyBall) 4 août 2021

Sonic et Tails ont également déjà été confirmés comme jouables, et des DLC payants seront également disponibles pour le jeu, y compris un pack qui vous permet en fait de jouer en tant que Game Gear, Dreamcast et Sega Saturn. Oui, des consoles de jeux à l’intérieur de boules ramassant des bananes. Bienvenue en 2021.

Êtes-vous heureux de cette dernière révélation de Monkey Ball? Allez-vous récupérer le jeu lors de sa sortie le 5 octobre ? Faites le nous savoir dans les commentaires.