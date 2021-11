« J’étais au milieu d’une mare de sang qui avait l’air très mauvaise »

16/11/2021 à 15h52 CET

Nouveau jour du procès pour la mort du maire de Llanisco, Javier Ardines, en août 2018. Ce mardi, ils sont allés devant le tribunal voisins et amis du défunt, un voisin de la victime a indiqué que «après six heures du matin, entre six heures quinze ou six heures trente, il entendit des voix, au moins deux hommes, parler très fort sur la route« Peu de temps après, à huit heures, son mari a trouvé le corps » gisant dans une mare de sang et en très mauvais état. «

Il y a maintenant neuf sessions de ce procès médiatique contre les quatre accusés du meurtre du conseiller de llanisco. Sur le banc siège Pedro Nieva en tant qu’inducteur présumé du crime, Jesús Muguruza, accusé d’être l’intermédiaire avec les deux auteurs présumés de la mort d’Ardines, Maamar Kelii et Djilali Benatia. Tous les quatre encourent une peine de 25 ans de prison..

La femme qui a fait une déclaration ce mardi a expliqué, aux questions de la défense de Pedro Nieva, accusé d’incitation au crime, que ce jour-là il s’est levé à 6 heures du matin parce qu’il ne pouvait pas dormir et a commencé à cuisiner. « Au bout d’un moment j’ai entendu des voix comme si elles étaient entrées dans le jardin de ma maisonDes voix très fortes sans comprendre ce qui se disait. Je pensais qu’ils étaient entrés dans la maison, ils étaient au moins deux personnes et des voix masculines. Lorsque je suis allé le dire à mon mari J’ai arrêté de les entendre alors je ne lui ai rien dit », a-t-il déclaré.

Après elle, son mari a fait une déclaration dans laquelle il a expliqué que lorsqu’il sortait se promener, le chien s’est retourné et c’est lorsqu’il s’est rendu compte de la présence d’un corps allongé sur la route.

« Je suis sorti le matin avec le chien et le chien s’est retourné, c’est là que j’ai vu ça il y avait un corps sur la route, au milieu d’une mare de sang et en très mauvais état. À ce moment-là, je n’ai pas réalisé que c’était Javier », a-t-il déclaré.

A expliqué que Il est rentré chez lui chercher son portable pour appeler le 112. Il a également signalé que le médecin qui l’avait soigné par téléphone lui avait ordonné de vérifier si le corps avait un pouls et s’il respirait. « Il m’a ordonné de le retourner pour voir s’il respirait, il a insisté mais je lui ai dit que je n’avais rien touché du tout et Dieu merci je n’ai pas raccroché et la garde civile est arrivée », a-t-il expliqué au tribunal. .

Un autre voisin qui habite un chalet près de celui de la famille Ardines et sur la route où le corps a été retrouvé a également indiqué s’être levé plusieurs fois cette nuit-là car « les chiens n’arrêtaient pas d’aboyer ».

« J’ai deux chiens qui aboyaient la nuit et je me suis levé deux fois pour voir ce qui s’est passé, j’ai regardé par la fenêtre de la maison, j’ai vu qu’ils aboyaient sur la route mais il fait sombre et on ne voit rien », a-t-il expliqué.

Ce jeune homme a précisé qu’à l’époque il avait déjà fait une déclaration à la Garde civile, où il avait reconnu avoir eu des problèmes « il y a quelque temps » avec la victime. « Si j’avais su que des années plus tard ma déclaration allait paraître dans la presse, cela aurait été plus discret », a-t-il déclaré.

copain de travail

Dans la journée de ce mardi, il a également témoigné le marin que Javier Ardines avait sur son navire, La Bramadoria. Interrogé par l’avocat de Pedro Nieva s’il avait entendu les rumeurs qui liaient Ardines à la cache de paquets de drogue apparue dans le quartier, il a répondu que oui, mais avant la mort du conseiller.

Le jeune homme a raconté que Le jour de la mort d’Ardines, il s’était arrangé pour le rencontrer pour pêcher et ne savait pas qu’une femme allait les accompagner afin qu’ils puissent prendre des photos depuis le bateau.

Cette femme a également fait une déclaration assurant qu’elle avait rencontré Javier Ardines à 6h15 du matin devant sa maison. Voyant qu’il était en retard à 6h45, il l’a appelé au téléphone et lui a envoyé des messages mais il n’a pas répondu. Elle rentra donc chez elle et dit à son mari qu’il était médecin et qu’il était de garde ce jour-là.

« Mon mari était de service et c’est lui qu’ils ont appelé et à 9 heures du matin il m’a appelé pour me dire. Il m’a dit ‘Ardines est mort’, au début je pensais que c’était son père, mais il m’a déjà dit, non, celui qui est mort c’était Javier », a-t-il déclaré.

Il a expliqué qu’il entretenait une relation « très amicale » avec Javier Ardines et sa femme et qu’il était également d’accord avec l’accusé Pedro Nieva, car « il était aussi de la bande d’été ».

Le procès se poursuivra jeudi prochain à 10 heures du matin.