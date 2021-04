« J’étais déjà fatigué de tant de contact »

04/05/2021 à 10:59 CEST

La course animée du GP de Doha a apporté, en plus de nombreuses surprises, une action très controversée entre Jack Miller et Joan Mir. le Ducati Ils avaient une vitesse de pointe incroyablement plus élevée que le reste de la grille et, peu importe combien ils les dépassaient dans le coin, ils dépassaient à nouveau leurs rivaux sans difficulté dans la ligne droite. Après plusieurs tours répétant le même schéma, les pilotes de Yamaha et Suzuki ils voulaient dépasser la Ducati à temps pour ouvrir l’espace afin de ne pas avoir la chance de les doubler à nouveau dans la ligne droite.

Un de ces dépassements a été effectué par Joan Mir contre Miller qui a effectué une manœuvre à la limite à la recherche de l’écart et a touché celui de Ducati en dépassant. Ce dépassement n’aimait rien à Miller qui a pris la justice en main et au milieu de la ligne droite a fait un dangereux mouvement délibéré touchant Mir Heureusement, cela n’a fini que dans une frayeur et cela a mis le champion du monde actuel très en colère.

Une touche à presque 200 km / h sur la ligne droite 😱 Cette action va être évoquée toute la semaine! Qu’en penses-tu? #DohaGP 🇶🇦 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/pjvrBPlDD0 – DAZN Espagne (@DAZN_ES) 4 avril 2021

Après la course, Jack Miller a parlé avec beaucoup de colère et a justifié son action dangereuse de cette manière: Il m’avait déjà frappé trois fois au milieu de la courbe. La vérité est que j’étais fatigué de tant de contact. Je le verrai plus tard, bien sûr, et lui parlerai. Ce n’est pas personnel. Je comprends que la Suzuki tourne bien et qu’ils sont capables de mettre la moto où ils veulent et que nous avons du potentiel dans la ligne droite et ce n’est pas facile pour eux, mais trois touches … Cela m’a frappé dans le deuxième virage au début de la course. Puis je l’ai dépassé et il m’a frappé à nouveau dans les virages six et dix, alors j’étais déjà fatigué de tant de toucher », a déclaré l’Australien.

Joan Mir n’a pas non plus gardé le silence et a répondu aux déclarations de Miller: « Que je vous ai touché trois fois? Eh bien, expliquez-moi les trois fois que je vous ai touché … Au début de la course, il faut se positionner et à l’entrée du virage 6 la roue avant s’est délogée, j’ai dû tirer tout droit et Fabio a dû soulever la moto, mais je n’ai pas touché Fabio. Ils ne me dépassent pas tout seuls non plus, s’ils doivent me dépasser en me touchant, ils me dépassent en me touchant. Jack l’aura emporté avec moi et vu cette situation peut-être me toucher, et cette situation doit être jugée. Cela ne peut pas être répété, cela a été une action très dangereuse. C’était dans la ligne droite, les coureurs venaient de derrière et je n’ai même pas envie d’y penser. Ça a été très à la limite, eh bien, en dépassant les limites. Si vous devez nous appeler Race Direction, ce que j’espère que vous ferez, ils jugeront et décideront. Mais mon avis est clair »a déclaré l’Espagnol très en colère, qui a vu comment Miller l’a intentionnellement touché dans une ligne droite à près de 200 km / h.

«J’aimerais parler à Jack et voir à quoi il pourrait penser. Il est bouleversé parce qu’il dit que je l’ai touché trois fois, dis-moi quand. J’ai vu une manœuvre en 10, mais je n’ai pratiquement plus coïncidé avec elle. Je l’ai dépassé dans les premiers tours et c’est tout »a poursuivi le champion du monde. Mir a de nouveau rencontré Miller dans le dernier tour:« Après avoir vu cette manœuvre, vous ne savez pas vraiment où vous allez aller. Il était plus lent, il m’a beaucoup couvert dans les derniers tours et je l’ai dépassé de la meilleure façon possible, en maintenant un mètre et demi et sans qu’il ait peur, pour voir s’il repensera que je vais le toucher. .. «

Après ces incidents, Mir a assuré qu’il ne pouvait pas faire plus pour obtenir un meilleur résultat en course mais il ne quitte pas le Qatar avec un bilan négatif et espère tout donner dans les courses suivantes. De plus, il attend toujours que la direction de course change sa décision concernant l’action de Miller. Au moment de l’action, la Direction de Course a décidé de ne pas sanctionner la manœuvre, mais Mir pense que « c’est normal que cela puisse prendre un certain temps. Nous verrons ce qui se passera. Il n’y a pas de champion, pas d’équipe championne, pas de manque de respect, ou quoi que ce soit. C’était une action au-delà de la loi et c’est tout » a conclu les Espagnols.