J’étais enthousiasmé par le Samsung Galaxy Z Flip3, mais j’en ai en fait acheté un

« Wow ! C’est un téléphone qui bascule ? » est l’une des nombreuses exclamations que j’ai entendues chaque fois que j’ai utilisé mon Galaxy Z Flip3 en public : « Est-ce un Apple ? » était aussi l’un d’entre eux. C’est une merveille, presque trop beau pour être vrai, et c’est vraiment une tentative louable de Samsung pour démocratiser le facteur de forme pliable. J’ai dû en essayer un par moi-même, et ce n’est que lorsque je l’ai fait que j’ai réalisé que ce n’était peut-être pas aussi pratique qu’il y paraît.

La batterie… %$#&#&% — excusez-moi, c’est moi qui jure parce que la batterie est morte sur moi — … sa durée de vie est épouvantable. J’ai utilisé plusieurs téléphones (le Fold d’origine aussi) au cours des trois dernières années, et je ne me souviens pas de la dernière fois que j’ai dû transpirer à cause d’un mourant sur moi à la mi-journée.

Le téléphone passe de 15 % à 2 % avant que vous ne puissiez cligner des yeux.

Je ne joue pas ou ne fais à peu près rien pour mettre le processeur à l’épreuve un jour moyen. Il s’agit principalement de Twitter, de la messagerie instantanée, de la vérification des e-mails, de l’écoute de la musique sur Spotify et de la prise de photos. Mais le Flip3 m’oblige à trouver une prise plus de deux fois par jour. Le Snapdragon 888 est connu pour chauffer un peu et cela a probablement aussi un impact sur la durée de vie de la batterie. Le Google Pixel 4a, le téléphone que j’utilisais juste avant de passer au Flip3, m’a presque toujours permis de passer la journée.

Le Flip3 prend en charge la charge rapide, mais ce n’est pas aussi rapide que ce que j’ai l’habitude de voir avec OnePlus et Xiaomi. Le dos du téléphone est également trop glissant pour mon chargeur sans fil – une fois, je me suis réveillé avec un téléphone mort qui a glissé probablement deux minutes après avoir dormi.

Mais il n’y a pas que la batterie, vous savez. Les caméras n’ont rien d’enthousiasmant non plus. Le capteur large et ultra-large peut prendre de bonnes photos, mais ils ne font que rattraper ce que le Pixel et l’iPhone ont à offrir. Le Pixel 4a (un téléphone à 350 $, soit dit en passant) n’a pas de difficulté à capturer plus de détails dans les prises de vue nocturnes et ne sursature certainement pas les images comme le fait ce Flippy boi. Si les appareils photo comptent vraiment pour vous, optez pour le S21 Ultra plutôt que celui-ci. Ou, vous savez, attendez le Google Pixel 6 Pro.

La seule chose qui se rapproche de racheter l’expérience de la caméra est le mode Flex. C’est un tel soulagement de ne pas transporter de trépied ou de trouver quelque chose contre lequel poser votre téléphone pour une prise de vue mains libres.

Il y a aussi d’autres choses que j’apprécie : une certification IPX7, des haut-parleurs stéréo et un écran 120 Hz. L’écran de couverture est également plus grand, mais je soutiens que ce n’est pas aussi avantageux qu’il y paraît. Le fait qu’il ne me permette pas de répondre aux notifications ou d’utiliser une application comme Google Maps est une déception. Je comprends que bourrer un clavier entier serait probablement un peu trop serré, mais les réponses générées automatiquement ou les réponses vocales semblent sûrement faisables. Et si vous voulez que je pinaille, l’affichage souffre aussi du défilement de la gelée. À ce stade, honnêtement, j’aurais été d’accord avec un écran plus petit si cela signifiait une meilleure autonomie de la batterie.

Le Galaxy Z Flip3 est une mise à niveau remarquable par rapport au Flip 5G dans presque tous les sens et avec le prix juteux de 999 $, Samsung a rendu plus abordable que jamais l’obtention d’un téléphone cool flippin. Mais il y a un choix clair à faire. Vous pouvez soit céder et profiter de l’expérience d’un téléphone pliable avec les défauts susmentionnés, soit dépenser cette pâte sur un S21 Ultra ou un iPhone 13 Pro et obtenir une expérience plus raffinée et plus fiable. Il s’avère que je suis dans ce dernier camp et que je ne suis pas prêt à utiliser le Galaxy Z Flip3 comme mon pilote quotidien. Peu importe la qualité d’un téléphone, cela n’en vaut pas la peine s’il me donne de l’anxiété face à la batterie. *regarde les panneaux d’affichage du Pixel 6*.

Mais pour ce que ça vaut, je reste fidèle à ce que Ryne a dit dans sa critique du téléphone : le Z Flip3 est liminal, et dans cinq ans, nous y reviendrons comme marquant le début de la véritable ère du téléphone pliable. Ce sera.

