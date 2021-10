« J’étais intéressé à ce que Rafa apprenne à renforcer son caractère »

20/10/2021 à 16h17 CEST

Toni Nadal, ancien entraîneur du joueur de tennis Rafa Nadal et directeur de la « Rafa Nadal Academy », a déclaré que « toute sa vie » il avait eu « l’obsession de préparer Rafa à la difficulté » dans le but que le manacorí « apprenne à renforcer son caractère « .

Dans l’initiative ABC et CEU « Vous poser des questions », Toni Nadal Il a parlé, entre autres, de la formation qu’il a effectuée avec Rafael Nadal, son neveu : « Pendant des années, je l’ai fait s’entraîner dans de mauvaises conditions et avec des ballons dans de mauvaises conditions. Parfois, je lui disais qu’on allait s’entraîner pendant une heure et demie et qu’ensuite il prolongerait l’entraînement indéfiniment.

De la même manière, Toni Nadal a assuré que parfois « l’effort et la persévérance » ne suffisent pas toujours pour atteindre l’objectif, mais que « dans la vie il faut avoir des objectifs, il faut avoir des illusions et il ne faut pas le frustrer de ne pas les atteindre. . »

Le directeur de l’académie Rafa Nadal a également expliqué l’importance de l’éducation chez les jeunes et la maîtrise des émotions et du caractère.

« Nous vivons à une époque où l’on n’apprend pas à conjuguer le verbe tenir : je tiens bon, tu tiens bon. Je le vois à l’académie. Beaucoup de garçons jouent bien quand les choses se passent bien, mais quand les choses tournent mal, An une émotion incontrôlable se dégage qui ruine le jeu », a-t-il déclaré.