« J’étais sur le point de quitter l’hôpital avec une jambe. »

Le 23 février, le golfeur le plus médiatique de tous, l’Américain Tiger Woods, il a vécu la frayeur de sa vie. Neuf mois se sont écoulés depuis le grave accident de la circulation qu’il a subi et qui lui a causé d’importantes blessures à la jambe droite. À ce jour, il poursuit son rétablissement et en a parlé et ce qui s’est passé dans une interview avec le portail Golf Digest.

Tiger Woods ne jette pas l’éponge et pense qu’il pourra rejouer : « Je pense que quelque chose qui serait très réaliste, de recommencer à jouer sur le PGA Tour un jour, bien que plus à plein temps, mais en choisissant tournois, comme Ben Hogan l’a fait. Choisissez quelques tournois par an et jouez-y. Je me suis entraîné là-dessus et je m’y suis préparé. Je pense que je vais devoir jouer comme ça à partir de maintenant. C’est une triste réalité, mais c’est ma réalité, je la comprends et l’accepte », dit-il. .

En fait, il est conscient que le résultat a été beaucoup plus positif qu’il n’aurait pu l’être en raison de la gravité de l’accident et des blessures : « Il y a eu un moment où, je ne pouvais pas vous dire si à 50 %, mais j’étais près d’être reparti en marchant sur une jambe depuis l’hôpital », se souvient-il.

Image de la voiture de Tiger Woods après l’accident

Ce qu’il exclut, c’est de recommencer à rivaliser avec les meilleurs : « Je n’ai pas besoin de rivaliser et de jouer contre les meilleurs au monde pour avoir une vie fantastique. Après mon opération du dos, j’ai dû escalader l’Everest une fois de plus. Je devais le faire et le faire. Je l’ai fait. Cette fois, je ne pense pas que mon corps puisse supporter cet Everest, et ce n’est pas grave. Je peux toujours jouer au golf. Je pourrai, si ma jambe va bien, jouer un tournoi ici ou là. Mais quant à gravir à nouveau la montagne vers l’élite à nouveau et revenir au sommet, je pense que ce n’est pas une attente réaliste pour moi. «

Quant à sa convalescence, il précise qu’il a encore un long chemin à parcourir : « Je dois aller très loin, je ne suis même pas au milieu de ma convalescence. Je dois développer mes muscles et mes nerfs de ce que j’ai. à voir avec ma jambe. Je peux marcher toute seule mais j’ai encore du mal à la monter ou à la baisser. La prochaine étape est de pouvoir marcher sans problème et sans risque, mais cela prendra encore du temps. Je peux frapper avec la chip, putt et fais d’autres choses comme des swings , mais je n’ai toujours pas d’endurance. Parce que je ne l’ai pas encore développé, surtout au golf. Je n’ai pas fait assez de travail et je me fatigue. Quand ma jambe droite se fatigue , il est temps d’arrêter. Quand la jambe se renforce, des problèmes de dos apparaissent parfois. C’est un chemin difficile, mais je suis content de revoir Charlie jouer ou passer une heure ou deux sans que personne ne parle et n’écoute les oiseaux chanter. J’ai raté lui. «

De Tigre à Charlie

L’accident a donné à Tiger Woods une autre perspective sur la vie et, sûrement, son souhait est maintenant de voir son fils Charlie suivre ses traces : « Je suis allé à des tournois pour le voir jouer et j’ai vu certains de ses clichés et j’ai dit : frappez-vous de si longs coups ? » Il fallait qu’il aille les voir. Il s’en sort très bien, mais s’il a un mauvais trou, il s’emporte et son caractère l’entraîne sur un autre coup, et un autre coup, et ça se complique. Peu importe à quel point vous êtes en colère. Vous êtes. Votre tête pourra se recentrer lorsque vous vous concentrerez sur le prochain coup. C’est tout ce qui compte, et ce coup devrait être le plus important de votre vie et presque plus important que la respiration , et une fois que vous aurez compris cela, vous vous améliorerez. « Et au fur et à mesure que l’été avançait, il s’est beaucoup amélioré. »

