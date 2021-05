“ J’étais terrible avec les mots croisés, alors j’ai construit une IA pour les faire ” ⋆ .

Matt Ginsberg est doué pour beaucoup de choses – il est un scientifique de l’IA, un auteur, un dramaturge, un magicien et un pilote d’avion cascadeur. Mais il n’est pas très doué pour les mots croisés.

En fait, malgré les avoir écrits pour le New York Times, il dit que lorsqu’ils sont publiés, il n’arrive souvent pas à résoudre les siens.

Alors, alors qu’il était assis dans une salle de bal d’hôtel et perdait encore une fois dans un grand concours de mots croisés aux États-Unis, il a décidé de faire quelque chose à ce sujet.

«J’étais avec 700 personnes qui étaient vraiment douées pour résoudre les mots croisés et cela m’ennuyait d’être si terrible, alors j’ai décidé d’écrire un programme informatique qui serait égal en mon nom», a-t-il déclaré à la BBC.

Et finalement il l’a fait. Après 10 tentatives infructueuses, le Dr Fill – comme le programme est connu – vient de remporter son premier concours.

Il est arrivé en tête du tournoi américain de mots croisés, la principale compétition de mots croisés aux États-Unis.

Le Dr Fill a été formé sur une masse de données, y compris une base de données géante d’indices de mots croisés et de réponses extraites du Web.

On lui a appris à rechercher rapidement des emplacements possibles de mots dans une grille de mots croisés. C’était, admet le Dr Ginsberg, un système assez «primitif».

Cette année, il a eu de l’aide.

«Quelques semaines avant l’événement, j’ai été contacté par des personnes travaillant à Berkeley qui avaient construit un système de réponse par mots croisés. Nous avons réalisé assez rapidement que nous pouvions combiner les deux.

Le professeur Dan Klein, qui dirige le groupe de traitement du langage naturel au Berkeley College, Université de Californie, a expliqué à la BBC qu’il cherchait quelque chose pour rassembler l’équipe pendant le verrouillage – et ils ont eu l’idée de créer un solveur de mots croisés.

Lorsqu’il a entendu parler du Dr Fill, il a pensé que les deux systèmes constitueraient un bon partenariat.

Les mots croisés peuvent tromper les humains les plus intelligents, alors comment s’en sortirait une machine?

«Notre système a apporté une compréhension plus large du langage, et le Dr Fill savait bien comment les réponses se combinaient avec d’autres indices. Ce sont des techniques très différentes mais elles parlaient un langage commun des probabilités.

Penne empoisonnée

Les mots croisés peuvent sembler une chose étrange à résoudre par l’IA, mais ils représentent en fait un terrain de jeu très fertile pour l’apprentissage automatique.

Les mots croisés de base qui nécessitent simplement que quelqu’un connaisse la réponse à l’invite sont extrêmement faciles pour une IA, qui aura été programmée avec de grandes quantités d’informations provenant du Web à partir de sources telles que Wikipedia.

Les mots croisés cryptiques, avec lesquels un public britannique pourrait être plus familier, sont également assez faciles pour une machine, car ils contiennent des règles très définies et des pointeurs vers des éléments tels que des anagrammes.

Les mots croisés à l’américaine, en revanche, nécessitent à la fois des connaissances et un certain degré de réflexion latérale.

Une question que le professeur Klein est particulièrement fier d’avoir eu raison du Dr Fill était: «Le plat de pâtes au centre d’un mystère de meurtre.»

La réponse était des penne empoisonnés. «Cela ne se trouve pas sur Wikipédia», a déclaré le professeur Klein.

Le Dr Ginsberg convient que les mots croisés à l’américaine peuvent être «brutalement difficiles» à comprendre pour les ordinateurs.

Le Dr Fill n’a commis que trois erreurs dans l’ensemble de la compétition, même s’il n’a finalement gagné que par une petite marge.

Le Dr Ginsberg n’a pas reçu le prix de 3 000 $ (2 100 £), ce qui, selon lui, avait été convenu à l’avance et était «la bonne décision».

Il a reconnu que c’est délicat pour les organisateurs de compétitions, si des humains et des machines y participent.

Heureusement, a-t-il dit, la communauté des mots croisés est un «groupe merveilleux».

Alors que les concurrents peuvent prétendre détester son rival de l’IA – huer le Dr Fill quand il fait bien et applaudir s’il fait mal – au fond, il pense que les concurrents «m’encourageaient vraiment».

Il ne le sait pas avec certitude, car l’événement de cette année était virtuel – ce qui signifiait qu’il ne pouvait voir aucun des concurrents.

Cela signifiait cependant que le Dr Fill pouvait bénéficier d’une puissance informatique supplémentaire, qui n’aurait normalement pas été transportable.

Cette réalisation a été saluée par DeepMind, une firme de recherche de premier plan sur l’IA et qui n’est pas habituée à gagner des jeux – notamment en battant un joueur de Go de classe mondiale en 2016.

Michael Bowling, chercheur principal à DeepMind et professeur d’informatique à l’Université de l’Alberta, a déclaré à propos de la victoire: «Félicitations au Dr Ginsburg et à l’équipe de Berkeley. C’est une réalisation formidable et une collaboration inspirante, à la fois de voir des chercheurs de premier plan en IA combiner leurs forces et de voir de puissants éléments constitutifs de l’IA de recherche et d’apprentissage utilisés ensemble.

“Savoir qu’il y en a un autre meilleur que moi pour les mots croisés ne changera pas mon plaisir de lutter contre un puzzle de mardi.”

Apprendre différemment

L’évolution vers ce que l’on appelle l’IA à usage général, où une machine peut effectuer une série de tâches plutôt que d’être juste dans un domaine, est actuellement loin, mais beaucoup de progrès ont déjà été accomplis.

Le traitement du langage naturel – la spécialisation du professeur Klein – a déjà enregistré des réalisations dans des scénarios du monde réel aussi divers que la traduction, la reconnaissance vocale et permettre les conversations quotidiennes que nous avons avec les assistants vocaux.

Mais, a déclaré le professeur Klein, nous n’en sommes qu’au début de notre compréhension de la façon dont les machines apprennent.

«Notre compréhension de ce qui est facile et de ce qui est difficile pour les ordinateurs est une cible mouvante. Les gens étaient étonnés qu’un ordinateur puisse concourir aux échecs, mais maintenant nous pensons qu’il est étonnant qu’un humain puisse rivaliser avec une machine aux échecs.

La façon dont un ordinateur décide du mouvement à effectuer dans ce jeu est une combinaison de «mathématiques, de logique et de perspective», ce qui est peu probable que ce soit exactement la même manière qu’un humain envisagerait le même mouvement, a-t-il déclaré.

Le Dr Ginsberg convient que les humains et les machines abordent les problèmes sous des angles différents.

«Le Dr Fill résout ces énigmes très différemment de la façon dont nous le faisons. Il fait une recherche géante de toutes les réponses possibles. »

Cette diversité est, a-t-il dit, un «bon signe avant-coureur» pour l’avenir.

«Nous allons résoudre plus de problèmes avec eux à nos côtés que nous ne pouvons le faire nous-mêmes. Nous allons faire équipe avec des machines à notre avantage mutuel. »

Mais il n’a pas encore de plans pour la domination du monde.

“Dr Fill est juste un programme de mots croisés et cela me convient.”