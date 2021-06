J’étais un troll et je suis tellement désolé

Chrissy Teigen parle de la perte de son bébé 0:40

. – Les excuses de Chrissy Teigen à Courtney Stodden pour la pêche à la traîne n’étaient apparemment que la pointe de l’iceberg.

Lundi, le mannequin a partagé un long article sur Medium qu’elle a écrit dans lequel elle parle de ses “semaines de grande honte”.

“Je sais que j’ai été silencieux, et Dieu sait que vous ne voulez pas entendre parler de moi, mais je veux que vous sachiez que je suis assis dans un trou de punition mondiale bien méritée, le plus gros ‘assis ici et pensez à ce que vous avez fait », a-t-elle écrit. Teigen. “Pas un jour ne s’est écoulé, pas un seul moment pendant lequel je n’ai ressenti le poids écrasant du regret pour les choses que j’ai dites dans le passé.”

Le mois dernier, Stodden, qui s’identifie comme étant de genre non binaire, a rendu public que Chrissy Teigen l’avait traité cruellement sur les réseaux sociaux il y a des années après que Stodden, alors âgé de 16 ans, ait épousé l’acteur de 50 ans Doug Hutchison. .

“(Teigen) non seulement tweetait publiquement son souhait d’être enterré, mais il me DM en privé et me disait de me suicider”, a déclaré Stodden au Daily Beast. “Des choses comme, ‘J’ai hâte que tu meures.’

Chrissy Teigen a présenté ses excuses à Stodden, qui a déjà divorcé de Hutchison.

En y réfléchissant dans son article sur Medium, Teigen a écrit : “Comme vous le savez, beaucoup de mes vieux tweets horribles (horribles, horribles) ont refait surface.”

“J’ai vraiment honte d’eux”, a écrit Chrissy Teigen. “Quand je les regarde et que je comprends les dégâts qu’ils ont causés, je dois m’arrêter et me demander : comment ai-je pu faire ça ?”

Selon Teigen, ce sont “plus que quelques” personnes auprès desquelles il doit s’excuser publiquement et dit qu’il a contacté en privé certaines des personnes qu’il a maltraitées.

Ces personnes, a-t-il écrit, “avaient besoin d’empathie, de gentillesse, de compréhension et de soutien, pas de ma mesquinerie déguisée en une sorte d’humour désinvolte et nerveux”.

“J’étais un troll, point final”, a déclaré Chrissy Teigen. “Et je suis tellement désolé”.

Chrissy Teigen partage une vidéo du chagrin de sa famille 0:57

Les critiques sur les réseaux sociaux ont été vives, ce qui a amené Teigen à s’excuser sur Twitter le 12 mai.

Dans l’article publié lundi, Teigen a écrit : “Je veux aller un peu plus loin, en pensant à ceux que j’ai blessés et à mes amis que j’ai déçus” avec ce qu’elle a appelé ses “sarcasmes envers certaines célébrités” à travers des “blagues, des propos aléatoires”. “

“En fait, j’étais précaire, immature et dans un monde où je pensais avoir besoin d’impressionner les étrangers pour qu’ils m’acceptent”, a écrit Chrissy Teigen. « S’il y avait une vague de critiques sur un sujet de culture pop, j’irais sur Twitter pour essayer d’attirer l’attention et montrer ce que je croyais à l’époque être une blague grossière, intelligente et inoffensive. Je pensais que ça me rendrait cool et accessible si je me moquais des célébrités. »

Teigen a déclaré que son article visait à fournir un contexte aux gens, et non à se présenter comme une victime. Depuis, elle a grandi, a-t-elle dit, s’est mariée, a eu des enfants, a suivi une thérapie et a été suffisamment trollée pour comprendre les dommages qu’elle a causés.

“Je comprends mieux ce qui motive la pêche à la traîne – la gratification instantanée que vous obtenez en léchant et en applaudissant, en jetant des pierres sur quelqu’un que vous pensez être invincible parce qu’il est célèbre”, a-t-il écrit. De plus, je sais maintenant ce que c’est que de subir une hostilité incroyable. Croyez-moi, l’ironie de cela n’est pas perdue pour moi.