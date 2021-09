“J’étais vraiment contrarié” – la star fait preuve de maturité en acceptant un appel difficile à Leeds

in

L’ailier de Leeds Raphinha admet que la décision du club de lui déconseiller de se rendre au Brésil pour jouer pour l’équipe nationale l’a “vraiment bouleversé” – mais il insiste sur le fait qu’il accepte complètement les raisons qui le sous-tendent.

L’ailier a été une lumière brillante pour les Blancs depuis son arrivée au prix de 17 millions de livres sterling il y a près d’un an. Pendant son séjour à Elland Road, il a marqué huit fois en 36 apparitions et a également pesé avec neuf passes décisives. Cela équivaut à une implication de but tous les autres matchs.

Et ce genre de forme n’est pas passé inaperçu. En effet. La forme de Raphinha pour Leeds a vu Manchester United et surtout Liverpool crédité d’un intérêt.

Ces affichages ont également valu une convocation de longue date du Brésil, Raphinha ayant reçu le feu vert pour les récents éliminatoires de la Coupe du monde.

Cependant, en raison des règles de quarantaine – et avec le Brésil sur l’un des pays de la «liste rouge» du gouvernement britannique, Leeds a conseillé à Raphinha de ne pas voyager.

Et alors que le choix était finalement le sien, l’ailier s’est ouvert sur la déception massive qu’il a ressentie.

Cependant, en parlant à Globo, il a également clairement compris qu’il comprenait la situation du club.

“C’était une situation différente et compliquée à cause du moment que nous vivons encore. J’étais énervé, oui, parce que défendre l’équipe nationale est un rêve d’enfant et qui n’y pense pas ? Raphinha mentionné.

“Ce n’est pas différent avec moi, mais je dois préciser que je comprends la position du club.

« Je suis toujours très heureux, extrêmement satisfait et concentré ici. Je fais toujours de mon mieux pour aider Leeds et peut-être avoir une autre chance de défendre mon pays.

Raphinha heureuse à Leeds

Ces commentaires de Raphinha reflètent les affirmations de l’ailier plus tôt cette année après avoir admis se sentir installé dans le West Yorkshire.

« Tout d’abord, je suis vraiment heureux d’être ici à Leeds et de faire partie de cette institution et c’est un réel plaisir », a-t-il déclaré.

« J’apprécie vraiment la ville, même si je ne peux pas en voir ou en découvrir une grande partie.

« J’ai vraiment été bien accueilli ici. J’ai été embrassé par tous les joueurs, l’équipe d’entraîneurs, tout le monde ici au club, les fans aussi.

«Je serai beaucoup plus heureux quand nous pourrons voir tous les fans dans le stade. Alors oui, je vais très bien.

Raphinha a salué “l’affection” que ses collègues lui ont témoignée, ajoutant qu’ils ont rendu la vie dans le West Yorkshire “très confortable”.

