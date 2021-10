Jetez cette collation populaire si vous en avez

En ce qui concerne les rappels d’aliments, celui impliquant SunTree Snack Foods est particulièrement alarmant. Il y a quelques jours, la FDA a publié un avis avertissant les consommateurs que certaines marques de noix de cajou emballées peuvent contenir des éclats de verre. Un client aurait trouvé un morceau de verre dans un sac à collation ce mois-ci. Le rappel des noix a par la suite été déclenché par excès de prudence.

Quelles noix font partie du rappel d’aliments ?

Basée à Phoenix, en Arizona, SunTree Snack Foods vend des noix de cajou dans une variété d’emballages différents. Les marques sous l’égide de SunTree Snack Foods comprennent Happy Belly, Prince & Spring, Harris Teeter et HEB.

Tous les emballages rappelés ont une date de péremption qui se situe quelque part dans la plage du 15/07/2022 au 18/09/2022.

Les articles spécifiques faisant l’objet du rappel se lisent comme suit :

Moitiés et morceaux de noix de cajou rôties légèrement salées (Harris Teeter)

Moitiés et morceaux de noix de cajou grillés et salés (Harris Teeter) 32 onces

Mélange montagnard tropical (Harris Teeter)

Moitiés et morceaux de noix de cajou grillés et salés (Harris Teeter) 8 onces

100 paquets de calories Moitiés et morceaux de noix de cajou grillées légèrement salées (HEB)

Moitiés et morceaux de noix de cajou salées (Happy Belly)

Moitiés et morceaux de noix de cajou légèrement salées (Happy Belly)

Moitiés et morceaux de noix de cajou salées (Happy Belly)

Moitiés et morceaux de noix de cajou légèrement salées (Happy Belly)

Mountain Trail Mix (Prince & Spring) 44 onces

Mountain Trail Mix (Prince & Spring) 28 onces

Où les noix de cajou étaient-elles vendues ?

À la lumière de ce qui précède, la FDA étudie toujours la possibilité que du verre se trouve dans les emballages ci-dessus.

Si vous avez acheté un sac rappelé, vous pouvez le retourner pour un remboursement complet. Toute personne ayant des questions sur le rappel doit appeler la société au 1-480-719-6900 x 219. La ligne est ouverte du lundi au vendredi de 8 h à 18 h, heure centrale.

Les noix faisant l’objet du rappel d’aliments se trouvaient principalement dans le sud. Une liste complète de ces États est disponible sur le site Web de la FDA.

