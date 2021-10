« Jetez le cahier de formulaires »

Christian Horner n’est pas souvent d’accord avec Toto Wolff, mais il l’a fait pour ignorer le cahier de forme F1 pour le Grand Prix de Mexico.

Wolff ne pense pas que les résultats passés sur certains sites auront une influence sur lequel de Mercedes ou de Red Bull aura l’avantage sur les courses restantes de cette saison.

Cela, bien sûr, ne s’applique qu’au Mexique, au Brésil et à Abu Dhabi, car le Qatar et l’Arabie saoudite sont de tout nouveaux pays pour la Formule 1.

Certains experts s’attendent à ce que le Mexique et le Brésil conviennent à Red Bull, comme ils l’ont fait par le passé, en raison de l’altitude qui aide le moteur Honda.

Mais Wolff a cité des exemples de courses cette année où des théories similaires ont été rejetées, plus récemment le Grand Prix des États-Unis où Max Verstappen a gagné pour Red Bull dans ce qui était auparavant un bastion Mercedes.

Horner, dont les allers-retours avec Wolff ont été une caractéristique amusante de cette campagne très divertissante, a pour une fois souscrit à son opposition concernant le Mexique, où Mercedes détient un avantage de 3-2 sur Red Bull depuis que le lieu a été ajouté au calendrier. en 2015 (la course n’a pas eu lieu l’année dernière en raison de la pandémie).

« Je pense que vous devez jeter le formulaire », a déclaré Horner, cité par Motorsport.com.

« C’est très serré entre les deux équipes. Le Mexique a été une bonne piste pour nous, mais ça a été une bonne piste pour eux aussi, à l’occasion. Nous ne les sous-estimons donc pas.

La victoire acharnée de Verstappen à Austin lui a permis de 12 points d’avance sur Lewis Hamilton au classement du Championnat du monde des pilotes et Horner a insisté, naturellement, sur le fait que Red Bull ne peut pas se permettre d’être défensif pour le reste de la saison – surtout avec 133 points encore. disponible pour chaque conducteur.

« Vous devez attaquer », a déclaré le directeur de l’équipe Red Bull. « Douze points c’est rien, ça peut disparaître très, très vite comme on l’a vu précédemment.

« Nous devons donc continuer à attaquer les week-ends de course et en tirer le meilleur parti possible. Et cinq [races] pour y aller, la pression ne fait qu’augmenter.

Le directeur de l’ingénierie des pistes de Mercedes, Andrew Shovlin, est conscient de l’avantage théorique de Red Bull au Mexique et a déclaré que tout ce que les champions en titre peuvent faire est de se mettre dans la meilleure forme possible.

« Si vous regardez vers le Mexique, c’est une piste dans le passé qui leur convenait ainsi qu’au groupe motopropulseur Honda », a déclaré Shovlin.

« Mais indépendamment de cela, nous devons arriver avec une voiture qui fonctionne au mieux de ses capacités et donner une voiture à Lewis et Valtteri [Bottas] qui leur permet de faire leur meilleur travail.

« C’est la seule chose sur laquelle nous travaillons – nous ne nous soucions pas vraiment de savoir où en est Red Bull. »