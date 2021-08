Jetez un coup d’œil à l’intérieur de la maison de vacances Phoenix de 3,1 millions de dollars d’Alicia Keys et Swizz Beatz

La musicienne Alicia Keys et son mari, le producteur Swizz Beatz, ont profité du marché de la maison en plein essor à Phoenix en vendant leur immense maison de vacances pour 3,1 millions de dollars. La maison offre une vue imprenable sur certaines merveilles naturelles locales, notamment Echo Canyon, Piestewa Peak et Mummy Mountain. Grâce à TopTenRealEstateDeals, les fans peuvent avoir un aperçu de la maison que le couple de puissance de la musique a utilisé pour les escapades.

Keys, 40 ans, et Beatz, 42 ans, ont montré une appréciation de l’architecture moderne. Ils possèdent également la Razor House à La Jolla, en Californie, qu’ils ont achetée il y a deux ans pour 20,8 millions de dollars, bien en deçà du prix initial de 45 millions de dollars. La Razor House a été vue dans les publicités Visa Black Card et Calvin Klein et offre une vue magnifique sur l’océan Pacifique. Bien qu’ils aient apprécié la maison de Phoenix, leur horaire de travail chargé en Californie rendait difficile pour Keys et Beatz de profiter de leur temps là-bas.

Beatz, de son vrai nom Kasseem Daoud Dean, et Keys, née Alicia Cook, se sont mariés en juillet 2020. Leur premier fils, Egypt Dean, est né en octobre 2020. Leur deuxième, Genesis Dean, est né en décembre 2014. Beatz a également deux enfants avec sa première épouse, la chanteuse Mashonda Tifere, et une fille avec la chanteuse Jahna Sabastian. Keys a sorti son plus récent album, Alicia, en septembre 2020. Keys a l’intention de faire une tournée en Europe et en Amérique du Nord pour soutenir l’album en 2022. Faites défiler pour jeter un coup d’œil à la maison de Phoenix que le couple a vendue.

L’extérieur

(Photo : Matt Moreno/TopTenRealEstateDeals)

La maison Phoenix est située au bout d’un cul-de-sac et la propriété est fermée. La maison couvre 7 050 pieds carrés. Il comprend quatre chambres et six salles de bains. Chaque chambre a une vue magnifique sur Phoenix.

L’entrée

(Photo : Matt Moreno/TopTenRealEstateDeals)

Les nouveaux propriétaires de la maison peuvent profiter d’un cinéma maison, d’une salle de jeux, d’une cuisine de chef avec garde-manger, d’un bar avec évier et d’une piscine à débordement et d’un spa. Il y a aussi un garage pour six voitures avec ascenseur menant au salon principal, ainsi qu’une cave à vin avec suffisamment d’espace pour 800 bouteilles de vin.

Terrasse extérieure

(Photo : Matt Moreno/TopTenRealEstateDeals)

Même la suite parentale a une vue imprenable sur l’extérieur. Si le nouveau propriétaire est un musicien comme Keys, il peut mettre un piano à queue dans la suite principale, comme celui que l’on voit sur les photos de l’annonce. Il y a aussi un immense dressing avec un dressing et une terrasse privée.

Vue de l’intérieur de la suite parentale

(Photo : Matt Moreno/TopTenRealEstateDeals)

Beatz et Keys recherchent un acheteur pour leur maison à Phoenix depuis cinq ans, selon Architectural Digest. Le prix demandé à l’origine était de 3,85 millions de dollars.

Vues sur la piscine à débordement et la porte dérobée

(Photo : Matt Moreno/TopTenRealEstateDeals)

“Nous avons acheté à Phoenix parce que c’est un endroit magique. La façon dont les montagnes vous rappellent votre petitesse et vous inspirent à être grand en même temps est si puissante”, ont déclaré Keys et Beatz à Arizona Republic lorsqu’il a été annoncé qu’ils vendaient. la maison. “Le climat merveilleux, le paysage incroyable, les arts et la culture, et le fait que Phoenix n’est pas aussi envahi que certaines autres destinations par temps chaud, était également une grande raison pour nous.”

Vue sur la montagne

(Photo : Matt Moreno/TopTenRealEstateDeals)

Le couple a appelé la maison “Dreamland”, notant que c’était un rêve devenu réalité. “C’est ouvert et lumineux, équipé de toutes les commodités modernes”, ont-ils déclaré en 2016. “Il y a les plus belles vues et tous ceux qui viennent sont toujours aussi émus par ce que l’on ressent dans la maison. Il n’y a vraiment aucun endroit au monde comme ça !”

Plus de vues extérieures

(Photo : Matt Moreno/TopTenRealEstateDeals)

Keys a remporté 15 Grammy Awards et fait partie des rares lauréats du meilleur nouvel artiste à éviter la malédiction supposée de ce prix. Sa plus récente victoire remonte à 2014, lorsque Girl on Fire a remporté le prix du meilleur album R&B.

