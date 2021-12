Jetez un coup d’œil à l’intérieur de l’ancien manoir des jeunes mariés de 44,5 millions de dollars de Jennifer Aniston et Brad Pitt

Jennifer Aniston et Brad Pitt se sont mariés de 2000 à 2005, et en tant que jeunes mariés, le couple vivait dans un manoir de Beverly Hills de 11 173 pieds carrés. Le couple l’a acheté peu de temps après leur mariage et a commencé une rénovation de trois ans avant de le vendre en 2006 à un dirigeant de fonds spéculatif qui a terminé la rénovation et ajouté de nouvelles fonctionnalités.

Le domaine de style néo-normand français est actuellement sur le marché pour 44,5 millions de dollars et comprend cinq chambres et treize salles de bains entre la maison principale et une maison d’hôtes d’une chambre. Il a été construit à l’origine en 1934 pour l’acteur Fredric March comme l’un des premiers manoirs de stars de cinéma à Beverly Hills, appartenant plus tard à la royauté moderne d’Hollywood.

Faites défiler pour voir le reste du manoir par vous-même, aux soins de TopTenRealEstateDeals.com.

La maison

(Photo : Tyler Hogan / TopTenRealEstateDeals.com)

Située dans le sud de la Californie, la maison d’inspiration française présente un extérieur à la fois rustique et luxueux, entouré de verdure et d’un aménagement paysager pour assurer l’intimité. Il est situé dans une impasse calme avec des entrées fermées sur deux rues et offre une vue imprenable sur le canyon.

Le salon

(Photo : Tyler Hogan / TopTenRealEstateDeals.com)

Le salon lumineux et spacieux offre des baies vitrées et un accès à la piscine éclairée, ainsi que beaucoup d’espace pour s’asseoir et se détendre. Si la brise n’est pas ce que vous recherchez, vous pourrez vous diriger vers l’une des nombreuses cheminées de la maison, situées dans la chambre, la salle à manger et le bar.

La salle à manger

(Photo : Tyler Hogan / TopTenRealEstateDeals.com)

Une salle à manger spacieuse peut accueillir 20 personnes, bien qu’il y ait plusieurs autres espaces pour manger dans la maison, y compris une salle de bar avec une cuisine à manger. Les grandes fenêtres sont un thème dans toute la maison, tout comme les lignes épurées dans l’architecture et le mobilier.

Théâtre

(Photo : Tyler Hogan / TopTenRealEstateDeals.com)

La salle de projection de la maison a été ajoutée par Aniston et Pitt lors de leur rénovation, offrant au couple un espace privé pour regarder leurs derniers projets. D’autres éléments sur leur liste comprenaient le remplacement du sol de la cuisine par du marbre chauffé et l’installation d’un pub avec des sols provenant d’un château français vieux de 200 ans.

L’arrière cour

(Photo : Tyler Hogan / TopTenRealEstateDeals.com)

Une photo de l’arrière de la maison permet de mieux voir la piscine, nichée au milieu de grands arbres. Le salon et le bar du niveau inférieur s’ouvrent sur la terrasse de la piscine et les multiples escaliers en pierre donnent à la cour une atmosphère majestueuse.

Le terrain de tennis

(Photo : Tyler Hogan / TopTenRealEstateDeals.com)

Si vous vouliez manger, dormir et respirer le tennis, vous pourriez le faire ici, puisque le court comprend un pavillon avec une maison d’amis au niveau supérieur ainsi qu’un salon extérieur et une chambre extérieure.

Crédit photo : Bob Walsh/Tony Barson/WireImage

