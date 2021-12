Jetez un coup d’œil à l’intérieur du garçonnet de 3,6 millions de dollars de Kanye West avant son mariage avec Kim Kardashian

Alors que Kanye West déménage et acquiert de nouvelles maisons au milieu de son divorce avec Kim Kardashian, nous avons l’occasion de revenir sur la garçonnière qu’il a conçue lorsqu’il l’a fait pour la première fois. Le rappeur s’est conçu une maison distinctive dans les collines d’Hollywood en 2003. Une visite photographique de la maison est maintenant disponible grâce à TopTenRealEstateDeals.com.

West est devenu un nom familier au début des années 2000 avec la sortie de Slow Jamz, et il s’est imposé parmi les propriétaires excentriques de LA du monde. Il aurait acheté cette première place pour 1,75 million de dollars, et sa valeur est maintenant estimée à 3,699 millions de dollars. Il s’agit d’une première itération du style architectural préféré de West – des surfaces en béton et ternes, des angles utilitaires durs et un design minimaliste. On ne sait pas si West a vendu la maison lorsque Kardashian et lui ont construit leur propre manoir gargantuesque, ou s’il est celui qui la vend maintenant.

L’ancienne garçonnière de West est dotée de parquet, de hauts plafonds et de beaucoup de lumière naturelle, avec une vue sur l’océan et la ville depuis chaque pièce. Il a du plâtre vénitien lisse pour un look formel, mais n’épargne pas non plus le confort des créatures. Il dispose également d’un grand espace extérieur pour organiser des fêtes ou simplement profiter du climat du sud de la Californie.

L’ancienne maison de West est à vendre maintenant, tandis que le rappeur lui-même se concentre davantage sur sa maison de plage Malibu récemment acquise de 57 millions de dollars. Faites défiler vers le bas pour des photos de la première maison de West à Hollywood.

Espace vital

(Photo : Jack Spitser)

La maison de West a été conçue avec confort et formalité en parfait équilibre. L’espace a un air naturellement royal, même s’il reste clairement un endroit où quelqu’un comme West pourrait passer beaucoup de temps à travailler ou à se détendre.

précédentsuivant

Vues

(Photo : Jack Spitser)

D’un côté, l’ancienne maison de West faisait face à Los Angeles, tandis que l’autre faisait face à l’océan Pacifique. Les toits de la ville constituent une merveilleuse toile de fond depuis une véranda ou depuis les pièces situées derrière.

précédentsuivant

Théâtre

(Photo : Jack Spitser)

La maison comprend également une « salle des médias » avec un projecteur et de nombreux sièges pour une grande foule.

précédentsuivant

Éclairage

(Photo : Jack Spitser)

Même dans le cinéma maison, la priorisation de l’éclairage naturel est claire, mais les stores occultants offrent le meilleur des deux mondes.

précédentsuivant

Véranda

(Photo : Jack Spitser)

À l’extérieur, l’ancienne maison de West dispose d’une véranda spacieuse avec de la place pour un dîner complet et plus encore. Le sol est recouvert de terf pour imiter la douce sensation de l’herbe sous les pieds.

précédentsuivant

Couvert

(Photo : Jack Spitser)

La véranda est principalement ouverte sur le ciel clair de SoCal, mais il y a des auvents à certains endroits pour se protéger des éléments en cas de besoin.

précédentsuivant

Vie privée

(Photo : Jack Spitser)

La véranda est entourée de balustrades, offrant à la fois sécurité et intimité à un résident de haut niveau comme West. On ne sait pas exactement à quelle distance se trouve cette oasis de la rue en contrebas.

précédentsuivant

Vue à vol d’oiseau

(Photo : Jack Spitser)

Enfin, cette photo montre à quelle distance on peut voir depuis la véranda de l’ancienne maison de West. La propriété est à vendre maintenant, et vous pouvez trouver plus de détails sur la liste sur TopTenRealEstateDeals.com.

précédent