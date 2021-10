Jetez un coup d’œil à l’intérieur du manoir Bel-Air Hilltop de 42 millions de dollars de Beyonce

Beyonce est la star principale de la dernière campagne Tiffany & Co., la mettant en scène dans son interprétation de « Moon River » tout en portant l’emblématique Tiffany Diamond, et son mari Jay-Z se promène autour d’elle. Cependant, le cadre magnifique de la publicité est une co-star importante. Il a été tourné à The Orum House, un magnifique manoir contemporain au sommet d’une colline de Bel-Air. Il est maintenant sur le marché pour 42 millions de dollars. Les fans peuvent jeter un coup d’œil à l’intérieur de la maison en forme d’hélice sans avoir besoin de la visiter grâce aux photos de TopTenRealEstateDeals.com.

Le manoir a été conçu par l’architecte Zoldan Pali, qui a également conçu le Pantages Theatre et la . Villa. La maison Orum est une maison de trois étages qui semble « flotter » au-dessus de Los Angeles depuis sa fondation sur les contreforts des montagnes de Santa Monica. Il offre une vue imprenable sur le . Center, le centre-ville de Los Angeles et jusqu’à Long Beach. Le manoir a 18 800 pieds d’espace intérieur et 6 000 pieds carrés de terrasse. Il y a aussi neuf chambres et 15 salles de bains.

Les nouveaux propriétaires auraient également beaucoup d’espace pour se divertir. Il y a un théâtre privé avec son Dolby Atmos, un vaste salon formel, une salle à manger formelle, un parking pour 30 cartes et une cave à vin en verre de 1 000 bouteilles. La propriété comprend également une cuisine de chef, une cuisine de majordome et une cuisine extérieure. À l’extérieur, il y a des salons avec foyer, une piscine et un spa à l’image miroir et un immense centre de remise en forme intérieur/extérieur. Vous pouvez trouver deux salles de massage et un hammam à l’extérieur.

Vue aérienne de la maison en forme d’hélice

(Photo : Matthew Momberger/TopTenRealEstateDeals.com)

Les clients pourraient ne jamais vouloir quitter leur chambre. La maison Orum dispose de cinq suites avec chacune leur propre baignoire spa et terrasse. Certains invités pourraient rester dans la maison d’hôtes appelée « Le Cube », qui dispose de quatre autres chambres. La propriété est également proposée entièrement meublée avec des œuvres d’art conservées.

précédentsuivant

Le salon spacieux avec des baies vitrées

(Photo : Matthew Momberger/TopTenRealEstateDeals.com)

Bien que Beyonce n’appelle pas la maison Orum House, elle vit à Bel Air. Le chanteur de « Formation » et Jay-Z possèdent un méga-manoir de 90 millions de dollars à proximité. Ils partagent la maison avec leurs trois enfants, Blue Ivy, 9 ans, et les jumeaux de 4 ans Sir et Rumi. Blue Ivy a la distinction d’être la deuxième personne la plus jeune à avoir remporté un Grammy Award, puisqu’elle a partagé le Grammy du meilleur clip pour « Brown Skin Girl » avec sa mère.

précédentsuivant

L’arrière-cour a plusieurs piscines et une vue incroyable sur Los Angeles

(Photo : Matthew Momberger/TopTenRealEstateDeals.com)

La publicité Tiffany & Co. de Beyonce a été réalisée par Emmanuel Adjei et s’intitule About Love. Elle est devenue la première femme noire à porter le diamant Tiffany de 128,54 carats dans la publicité. Lorsque Tiffany a annoncé le partenariat avec Beyonce et Jay-Z, la société a déclaré qu’elle prévoyait de faire un don de 2 millions de dollars aux programmes de bourses et de stages des collèges et universités historiquement noirs.

précédentsuivant

Intérieurs spacieux

(Photo : Matthew Momberger/TopTenRealEstateDeals.com)

About Love n’était pas sans critiques. La vidéo montre le couple puissant posant près d’un tableau de Jean-Michel Basquiat accroché dans la maison Orum. Ceux qui connaissaient Basquiat ont déclaré que le regretté artiste serait choqué de voir son travail utilisé dans une publicité.

précédentsuivant

Détendez-vous dans plusieurs spas autour de la propriété

(Photo : Matthew Momberger/TopTenRealEstateDeals.com)

« La commercialisation et la marchandisation de Jean et de son art à ce stade – ce n’est vraiment pas ce qu’était Jean », a déclaré Alexis Adler, qui a vécu avec Basquiat en 1979 et 1980, au Daily Beast. « Malheureusement, les musées sont arrivés tardivement à l’art de Jean, donc la plupart de son art est entre des mains privées et les gens ne peuvent pas voir cet art sauf pour les spectacles. Pourquoi le montrer comme accessoire d’une publicité ? »

précédentsuivant

Cinéma maison avec son Dolby Atmos

(Photo : Matthew Momberger/TopTenRealEstateDeals.com)

Tiffany & Co. a défendu notamment la peinture, intitulée Equals Pi, notant que l’art était une partie importante de l’histoire d’amour de Jay-Z et Beyonce. L’exécutif de Tiffany, Alexandre Arnault, a même émis l’hypothèse que Basquiat utilisait le bleu comme un clin d’œil à la couleur bleue de Tiffany.

précédentsuivant

La cour offre une vue imprenable au crépuscule

(Photo : Matthew Momberger/TopTenRealEstateDeals.com)

« Nous n’avons aucune littérature qui dit qu’il a fait la peinture pour Tiffany », a déclaré Arnault à WWD en août. « Mais nous connaissons un peu Basquiat. Nous connaissons sa famille. Nous avons fait une exposition de son travail à la Fondation Louis Vuitton il y a quelques années. Nous savons qu’il aimait New York, qu’il aimait le luxe et qu’il aimait les bijoux. suppose que le [blue painting] n’est pas par hasard. La couleur est si spécifique qu’elle doit être une sorte d’hommage. »

précédent