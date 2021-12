Jetez un coup d’œil à l’intérieur du penthouse glamour de la star de ‘Ne cherchez pas’ d’une valeur de 12 millions de dollars

Jennifer Lawrence a vendu une incroyable maison à Manhattan qui semble trop spacieuse pour exister dans la grande ville. La star de Don’t Look Up a acheté ce penthouse en 2016 pour un peu moins de 15,5 millions de dollars et l’a vendu en octobre 2020 pour 9,9 millions de dollars selon un rapport de Variety. Grâce aux photos publiées par TopTenRealEstateDeals.com, nous pouvons encore faire le tour du gratte-ciel.

Lawrence a été l’une des stars les plus dynamiques de la liste A ces dernières années, de The Hunger Games à Silver Linings Playbook, il n’est donc pas surprenant qu’à un moment donné, elle ait décroché une place à New York. Apparemment, la métropole dense n’était pas pour elle, car elle s’est empressée de vendre l’endroit l’année dernière. La perte de Lawrence sur le penthouse n’était pas rare pendant la pandémie de COVID-19, mais il semble qu’elle se porte bien. La maison se trouve dans un célèbre bâtiment connu sous le nom de The Laurel dans le riche Upper East Side de Manhattan.

Lawrence a en fait fait ses débuts dans l’industrie du divertissement à New York lorsqu’elle et sa famille ont pris des vacances là-bas en 2006. Un découvreur de talents a vu Lawrence, 14 ans, et lui a proposé une audition pour une agence de Los Angeles, et peu de temps après, elle était une actrice oscarisée.

Cette maison de 4 000 pieds carrés reflète ce succès autodidacte. Même si 12 millions de dollars sont un peu en dehors de votre fourchette de prix, cela vaut le coup d’œil. Voici un aperçu de l’ancien gratte-ciel de Lawrence à New York.

Salon

(Photo: Compass Realty / TopTenRealEstateDeals.com)

(Photo: Compass Realty / TopTenRealEstateDeals.com)

Le condo de Lawrence occupe deux étages au sommet d’un immeuble de 30 étages dans l’Upper East Side de Manhattan. Le salon est particulièrement symétrique pour la ville grâce aux fenêtres de chaque côté – un régal rare dans les appartements bondés de New York.

À manger

(Photo: Compass Realty / TopTenRealEstateDeals.com)

Lawrence a une table de salle à manger installée sous un magnifique lustre et positionnée juste pour voir le paysage urbain à l’extérieur des fenêtres massives. L’espace est ouvert et flexible, de sorte que les acheteurs peuvent réorganiser à leur guise.

Cuisine

(Photo: Compass Realty / TopTenRealEstateDeals.com)

La « cuisine du chef » dans l’appartement de Lawrence comprend un réfrigérateur à vin et des appareils de qualité commerciale, que tout cuisinier à domicile envierait. Même ceux qui ne cuisinent pas apprécieront peut-être la construction robuste et, encore une fois, la vue.

Coin petit-déjeuner

Un espace juste à côté de la cuisine est désigné comme un coin petit-déjeuner – un endroit calme pour un repas rapide en plus de la plus grande table. Il est facile d’imaginer une réunion intime d’amis s’attardant près de la fenêtre et regardant la ville d’en haut.

Chambre

(Photo: Compass Realty / TopTenRealEstateDeals.com)

La chambre principale de Lawrence s’ouvre sur la terrasse pour un rapide voyage à l’extérieur et est plus spacieuse que la plupart des citadins n’oseraient espérer.

Salle de bain principale

(Photo: Compass Realty / TopTenRealEstateDeals.com)

La salle de bain principale attenante à la chambre de Lawrence n’épargne aucun luxe avec à la fois une baignoire et une cabine de douche spacieuse. Les doubles lavabos laissent également beaucoup de place aux couples.

Terrasse

(Photo: Compass Realty / TopTenRealEstateDeals.com)

Le point de vente de ce penthouse est peut-être la terrasse massive, offrant une rare bouffée d’air frais dans la ville surpeuplée. Il comprend du gazon et des arbustes de cette vue, sans parler des paysages idéaux pour les repas en plein air.

Terrasse (suite)

(Photo: Compass Realty / TopTenRealEstateDeals.com)

Plus d’espace sur la terrasse prodigieuse comprend des endroits pour bronzer, un gril surdimensionné et des sièges pour organiser des fêtes à tout moment. Les vues sont à couper le souffle, mais pour un visage reconnaissable comme Lawrence, elles peuvent être une arme à double tranchant dans la ville.

Salle de jeux

(Photo: Compass Realty / TopTenRealEstateDeals.com)

Une salle de jeux offre un endroit plus calme pour se cacher dans la maison de Lawrence pour une partie de billard ou une simple conversation. Lawrence a également une table de ping-pong sur la terrasse, de sorte que l’espace pourrait être utilisé de plusieurs manières.

