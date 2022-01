Jetez un coup d’œil à l’intérieur du somptueux manoir de Drake de 18 000 pieds carrés à Beverly Hills, une location d’une valeur de 65 millions de dollars

Drake a déjà un somptueux manoir fait sur mesure à Toronto, mais en tant que superstar de la musique, il a également besoin d’un endroit où séjourner dans le sud de la Californie. Le rappeur « Girls Want Girls » aurait loué un manoir de 65 millions de dollars à Beverly Hills l’automne dernier, laissant supposer qu’il pourrait être intéressé à déménager dans la région. Le manoir de Beverly Hills a même un nom, Elementi, et a été conçu par Michael Chen, rapporte TopTenRealEstateDeals.com.

Le rappeur, de son vrai nom Aubrey Graham, était lié aux Elementi en octobre 2021. La maison a un prix demandé de 65 millions de dollars et a été retirée du marché pendant que Drake la déchirait, selon Dirt. Des sources ont par la suite déclaré au site que Drake ne restait dans la maison que « brièvement » et n’envisageait pas de déménager dans la région. Quand il était là-bas, il a posté plusieurs photos Instagram du domaine à couper le souffle.

Peu de temps avant que Drake ne séjourne à l’Elementi, il sort son sixième album, Certified Lover Boy. L’album comprend les singles « Way 2 Sexy », « Girls Want Girls » et « Knife Talk ». Il a établi le record de la plupart des singles du Top 10 d’un album. Certified Lover Boy a été nominé pour le meilleur album de rap aux Grammys 2022, mais Drake a retiré la nomination. « Way 2 Sexy » a également été nominé pour la meilleure performance rap avant son retrait. Même si Drake ne sera pas aux Grammys, il vit toujours avec style. Faites défiler pour jeter un coup d’œil au manoir de Beverly Hills qu’il appelait sa maison.

Vue complète de l’Elementi

(Photo : Douglas Friedman, Joe Bryant et Marc Angeles/TopTenRealEstateDeals.com)

L’Elementi couvre 18 000 pieds carrés et comprend sept chambres et 14 salles de bains. Il y a une grande salle immense recouverte de marbre avec vue sur l’océan. Il y a aussi une cuisine de chef et un garde-manger qui permet de préparer la nourriture loin de la cuisine principale.

précédentsuivant

Vues incroyables sur l’océan de l’intérieur

(Photo : Douglas Friedman, Joe Bryant et Marc Angeles/TopTenRealEstateDeals.com)

La suite principale de la maison a deux murs en verre afin que vous puissiez voir les vues incroyables à tout moment. La suite est en porte-à-faux sur un balcon et la suite dispose de deux salles de bains. Vous pourrez vous divertir au sous-sol, conçu autour d’un olivier méditerranéen importé de 150 ans.

précédentsuivant

L’escalier en colimaçon de la grande salle, décoré de marbre et de statues

(Photo : Douglas Friedman, Joe Bryant et Marc Angeles/TopTenRealEstateDeals.com)

Les amis de Drake pourraient avoir une journée complète d’activités au manoir sans jamais partir. Il y a une salle de gym, un bureau et un home cinéma. Les amateurs de vin auraient accès à une cave à vin de 2000 bouteilles.

précédentsuivant

Salles de bains recouvertes de marbre

(Photo : Douglas Friedman, Joe Bryant et Marc Angeles/TopTenRealEstateDeals.com)

Le manoir est situé dans le quartier Trousdale Estates de Beverly Hills. La région s’étend sur 400 acres et attire des célébrités depuis des décennies. Elvis Presley et le président Richard Nixon y avaient des maisons, tandis que Katy Perry, Jennifer Aniston et Simon Cowell y ont également vécu.

précédentsuivant

L’arbre importé de la Méditerranée est au centre de la maison

(Photo : Douglas Friedman, Joe Bryant et Marc Angeles/TopTenRealEstateDeals.com)

Lorsque l’Elementi a été répertorié pour la première fois, Homes and Gardens a noté qu’une collection d’art haut de gamme en faisait partie. Il y a une sculpture de Baltasar Lobo sur un fossé en marbre, ainsi qu’une peinture de George Condo d’une valeur de 2,5 millions de dollars. Les détails en marbre de la grande salle sont même inspirés des touches rythmiques d’un piano. Des appareils électroménagers Gaggenau à la pointe de la technologie sont déjà installés dans la cuisine.

précédentsuivant

Dressings avec espace pour exposer les vêtements

(Photo : Douglas Friedman, Joe Bryant et Marc Angeles/TopTenRealEstateDeals.com)

Alors que Drake a accès à de nombreux endroits luxueux pour faire la fête aux États-Unis et au Canada, il a passé le réveillon du Nouvel An à célébrer sur un yacht près de Saint-Barth, rapporte Page Six. Jake Paul a fait la fête avec Drake, partageant même une photo de lui avec le rappeur sur Instagram. Leonardo DiCaprio a également été vu en train de célébrer le nouvel an à Saint-Barth.

précédent