Jetez un œil à chaque âge que Mandy Moore a joué sur This is Us

Nous avons vraiment vu Rebecca Pearson vieillir comme un bon vin au fil des ans.

D’écolière au puits, lit de mort, Mandy Moore vous avez joué à peu près tous les âges sur This is Us. Alors que nous essuyons encore nos larmes alors que nous nous préparons pour la première de la dernière saison le 4 janvier, E! News a discuté avec Mandy de ce que c’était que de jouer la jeune et la vieille Rebecca, un aspect du rôle qui l’a « terrifiée ».

« Environ un mois avant le début de la production, j’ai reçu un e-mail de Dan m’informant qu’il y avait cette convention collective. appareils et prothèses pour voir si cela fonctionnerait », a expliqué Mandy.

« Nous avons tellement de photos drôles et folles que je devrai publier – peut-être une fois le spectacle terminé – de ce à quoi Rebecca aurait pu ressembler », a noté l’actrice. « Certains étaient terrifiants. Je me souviens du premier test de coiffure et de maquillage. J’avais un masque sur mes lèvres, sur mes sourcils, comme s’ils me mettaient de faux sourcils. J’avais cette très longue perruque grise. Ils lui donnaient l’impression qu’elle était à la fin des années 90. «