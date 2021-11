Jetez un œil à la bande-annonce de lancement de l’action en direct de Halo Infinite ici

Vous avez peut-être brisé des crânes dans la liste de lecture éclectique Fiesta au cours des derniers jours dans le cadre de l’événement Fractures : Tenrei. Peut-être avez-vous simplement broyé Heroes of Reach et vous êtes imprégné de sa progression tristement lente dans les passes de combat. Peut-être que vous avez évité Halo Infinite tous ensemble jusqu’au lancement du jeu complet le 8 décembre.

Quels que soient vos sentiments sur Halo Infinite, cependant, il est difficile de les ignorer. La nouvelle bande-annonce d’action en direct (ci-dessous) pour le jeu a même infiltré la culture plus traditionnelle, apparaissant à la mi-temps dans le football, apparaissant dans les pauses publicitaires entre les grandes émissions de télévision et plus encore.

« Tout au long de l’histoire de l’humanité, les héros se sont levés lorsqu’ils ont été appelés. Le Master Chief porte chaque acte de bravoure avec lui dans sa bataille la plus difficile à ce jour », dit un texte de présentation pour la bande-annonce. « Nous avons toujours cru aux héros, il est temps d’en devenir un. »

Halo a une histoire riche en publicités – bien qu’aucune ne soit jamais à la hauteur des magnifiques hauteurs atmosphériques de la publicité ‘diorama’ Halo 3 qui a eu un tel impact autour du lancement de la Xbox 360 que ma classe et moi avons même disséqué cela dans le cadre d’un A-Level d’anglais. Oui vraiment.

Cela a été un très bon lancement (en quelque sorte) pour Halo Infinite jusqu’à présent; Mis à part quelques plaintes de progression qui continuent d’irriter les fans, le jeu a été bien accueilli : le jeu a attiré 100 000 joueurs sur Steam en moins d’une heure et a attiré plus de 272 000 au cours de sa seule première nuit.

Microsoft espère clairement que cet élan se poursuivra ; Halo Infinite est venu depuis longtemps pour l’entreprise; il devait initialement être lancé aux côtés de la Xbox Series X/S en novembre 2020, mais il a été repoussé à 2021 après une mauvaise performance en juillet de l’année dernière. Le retard a clairement contribué à stimuler l’appétit pour le jeu – et il n’est même pas encore correctement sorti.