Jetez un œil à la nouvelle maison du milliardaire Elon Musk, qui est une boîte de 50 000 $

Alors que les actions de Tesla ont grimpé en flèche de plus de 500% au cours de la seule année dernière, le PDG de Tesla, Elon Musk, a vu sa fortune s’envoler. Selon des estimations récentes, le visionnaire de la technologie mercurial et passionné de crypto, vaut maintenant près de 170 milliards de dollars. À la lumière de cela, vous serez peut-être surpris d’apprendre que la maison d’Elon Musk à Starbase, au Texas, n’est pas un manoir tentaculaire. Au contraire, la maison de Musk est une boîte de 20 pieds sur 20 pieds produite en série. C’est vrai, Musk vit maintenant dans ce qui est essentiellement un studio de 400 pieds carrés.

Musk’s, house, pour ainsi dire, a été conçue par Boxabl, une startup de la construction spécialisée dans les modules de logement faciles à construire. Les maisons vendues par Boxabl peuvent coûter jusqu’à 50 000 $. Ce coût n’inclut pas les coûts liés à l’aménagement paysager, aux permis et aux raccordements aux services publics comme l’électricité et l’eau. Pourtant, ce n’est pas comme si Musk n’avait pas l’argent à dépenser pour remplir les détails.

Le PDG de Tesla mène une vie modeste ces jours-ci

Plus tôt ce mois-ci, on a appris que la maison d’Elon Musk n’était pas un manoir chic que l’on attendrait d’un multimilliardaire. Bien sûr, Musk aime faire des folies sur des objets comme des voitures de luxe, mais il n’a plus de manoirs tentaculaires et diverses propriétés. Au contraire, Musk a aujourd’hui une maison dans la Bay Area pour des événements spéciaux et une maison de 50 000 $ au Texas.

Musk lui-même l’a admis ce mois-ci. Musk a déclaré il y a quelques semaines que sa “maison principale est littéralement une maison d’environ 50 000 $ à Boca Chica / Starbase que je loue à SpaceX”. Musk a déclaré que sa maison relativement petite est “un peu géniale” et que la seule “grande maison” qu’il possède encore est destinée aux événements.

A quoi ressemble la maison d’Elon Musk

De par leur conception, les maisons Boxabl ne sont pas vraiment extravagantes. Ils peuvent être un peu rudimentaires, mais les propriétaires peuvent les personnaliser à leur guise. Récemment, le Houston Chronicle a mis en lumière à quoi ressemble probablement l’unité Boxabl spécifique de Musk.

Boxabl a posté une vidéo en novembre depuis l’intérieur de la Casita, annonçant que l’entreprise venait de la construire pour un client « très médiatisé » et « top secret » à Boca Chica. Mais bien que la société n’ait pas nommé de noms, Boca Chica ne regorge pas exactement de célébrités, en particulier celles qui auraient une affiche d’une fusée SpaceX Falcon 9 sur la porte.

Assurez-vous de regarder la vidéo de la maison de Musk ci-dessous. N’oubliez pas que Boxabl a construit une maison sur mesure pour un client « top secret » à Boca Chica. À cette fin, Musk a admis que c’est là que se trouve maintenant sa maison. En termes simples, il n’est pas difficile de mettre deux et deux ensemble.

