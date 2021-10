Jetez un œil à l’intérieur de votre iPhone 13 Pro avec ces fonds d’écran aux rayons X et au démontage d’iFixit

tldr; La banque d’investissement américaine Morgan Stanley a plus que doublé ses parts de Grayscale Bitcoin Trust depuis avril. Le Morgan Stanley Europe Opportunity Fund, qui investit dans des sociétés établies et émergentes dans toute l’Europe, détenait 58 116 actions de GBTC au 31 juillet. En avril, Morgan Stanley a annoncé qu’il ajouterait une exposition au […] More